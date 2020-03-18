«البرلمان العربي» يثمّن اختيار أعضاء «الإماراتي للطفل»

الشارقة (الاتحاد)

تتواصل الجهود المبذولة لاختيار وإعداد أعضاء البرلمان الإماراتي للطفل تمهيداً للمشاركة في فعاليات الجلسة الرابعة المزمع انعقادها في إمارة الشارقة خلال يوليو المقبل.

يأتي ذلك بعد الإعلان عن قائمة مرشحي أعضاء البرلمان الإماراتي للطفل للسنتين المقبلتين، والتي ضمت 40 مرشحاً من جميع إمارات الدولة، وقد تم الإعلان عنها بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات بيوم الطفل الإماراتي الذي يوافق 15 مارس سنوياً.

وقال أيمن عثمان الباروت، الأمين العام للبرلمان العربي للطفل: «إن الإعلان عن قائمة مرشحي أعضاء البرلمان الإماراتي للطفل يكشف عن حرص دولتنا على أن يأخذ الطفل مكانته المستحقة في جميع المجالات، لاسيما حق المشاركة في الاختيار والتعبير عن الرأي والكثير من المجالات التي تقع ضمن هذا الحق مع احترام حقوقهم الأخرى المكفولة بالقوانين والالتزمات الوطنية الأخرى».

وأضاف: «وفي الوقت الذي نثمن ونشيد بكل الجهود المبذولة لاختيار أعضاء البرلمان الإماراتي للطفل، فنحن على ثقة أن يكون الأعضاء الجدد على مستوى كبير ومتميز من المسؤولية والوعي والقدرة على تمثيل بلادنا، بما ينسجم مع التشريف الكبير الذي منحتهم إياه في مثل هذا المحفل المهم».

وتبلغ مدة العضوية لأعضاء البرلمان العربي للطفل سنتين ميلاديتين، وتنتهي ببلوغ الطفل الثامنة عشرة من عمره، مع مراعاة أن يكون الطفل عضواً في البرلمان الوطني للطفل في دولته، أو يتم اختياره من قبل الجهات الوطنية المعنية بالطفل في دولته أيضاً في حال عدم وجود برلمان للطفل فيها.

ويعقد البرلمان العربي للطفل جلستين عاديتين بمقره الدائم في الشارقة بدولة الإمارات، الأولى في شهر فبراير، والثانية في شهر يوليو، ويناقش فيها عادة الموضوعات التي تتعلق بحاضر ومستقبل الطفل العربي، ويتخذ القرارات والتوصيات التي ترفع إلى الجامعة العربية لتعميمها على الأعضاء، واعتماد ما يناسب واقع الطفل في القوانين المقبلة للدول العربية المنضوية تحت لواء الجامعة العربية.

يذكر أن قائمة مرشحي البرلمان الإماراتي للطفل ضمت كلاً من: الشيخ زايد بن نهيان بن زايد آل نهيان، وسعيد بن حم، ووديمة الدرمكي، وعبد الله العلي، ومحد المنهالي، وغيث الغفلي، وحميد الخياط، ومريم الهاملي، وروضة الغرير، وظاهر المهيري، ومزنا المنصوري، ومزنة العامري، وعلي العلماء، وسعيد المطيوعي، وخالد العتيبة، ووديمة المنصوري.

كما ضمت قائمة المرشحين أيضاً: راشد السويدي، وسيف الشامسي، وأحمد المزروعي، وفاطمة السويدي، وسعود القايدي، ونورا البلوشي، وحميد بن راشد النعيمي، وإبراهيم أبو الشوارب، والريم المطروشي، وسيف الشامسي، وعائشة العلي، وحور النعيمي، وسيف المزروعي، والدماني القايدي، ومريم الطنيجي، ومريم الكتبي، وعلي الكعبي، ومنايل الصريدي، وسلامة الطنيجي، ونورة الكعبي، وروضة آل علي، ومروان بو هارون، وعلياء السويدي، وموزة بنت طوق.