إغلاق دور العبادة لغير المسلمين في إمارة أبوظبي

أبوظبي ( الاتحاد) قررت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، تعليق جميع دور العبادة لغير المسلمين والعاملين فيها في إمارة أبوظبي، ضمن إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة، للتقليل من احتمالية انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأرسلت الدائرة تعميماً تهيب فيه بإغلاق جميع دور العبادة القائمة بشكل كلي، ابتداءً من أمس، وحتى إشعار آخر.

يأتي القرار، التزاماً بالمسؤولية الوطنية والإنسانية، واستناداً إلى تعليمات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارة الصحة، وبالتنسيق مع الجهات الدينية والصحية الاتحادية والمحلية. ودعت الدائرة، جميع الأفراد للامتثال لهذا التوجيه الذي يصب في مصلحة أمن الوطن والمجتمع وصحة أفراده في ظل الظروف الحالية التي يعيشها العالم.

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