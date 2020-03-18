الامارات | قرار "احترازي" جديد بشأن صرف المعاشات للمتقاعدين والمستحقين

شكرا لقرائتكم خبر عن قرار "احترازي" جديد بشأن صرف المعاشات للمتقاعدين والمستحقين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمنيات الاجتماعية، أنها تعزيزاً للتوجيهات الحكومية في اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية من قبل كافة الجهات العاملة بالدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ستستمر في صرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين والمستحقين دون حاجة إلى زيارة أي من مراكزها لتحديث البيانات، وذلك حتى إشعار آخر، مشيرة إلى أن هذا الإجراء كان يطلب من المتقاعدين والمستحقين للتأكد من صحة استمرارية صرف المعاشات التقاعدية.

وقالت المدير التفيذي لقطاع المعاشات بالهيئة، حنان السهلاوي: "إن ضمان الصحة والسلامة العامة لكافة الفئات المستفيدة من خدمات الهيئة وخاصة كبار المواطنين من المتقاعدين يبقى الخيار الأهم في مثل هذه الظروف التي يمر بها العالم، وإن الهيئة باعتبارها جزء من حكومة دولة الإمارات ستبذل قصارى جهدها في إبقاء كافة الفئات المستفيدة في مأمن من كافة الأخطار المرتبطة بانتشار فيروس كورونا، حيث ستستمر الهيئة في اتخاذ كافة التدابير الوقائية التي تسهل الحصول على الخدمات في بيئة آمنه تعزيزاً للتوجيهات التي تصدر عن الجهات الصحية المختصة في الدولة".

وأوضحت السهلاوي أن الهيئة ستظل مستمرة في صرف المعاشات للمتقاعدين والمستحقين بحيث أنه ومن اليوم ليس على المتقاعدين والمستحقين زيارة مراكز الهيئة لتحديث بياناتهم حتى إشعار آخر، كما تنصح الهيئة كافة الفئات ومنهم المتقاعدين والمستحقين بالحصول على الخدمات التي تقديمها لهم الهيئة كطلب شهادة معاش أو غيرها من الشهادات والخدمات الأخرى من خلال الخدمات الإلكترونية المتوفرة على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة أو الاتصال على الرقم المجاني وسيقوم موظفي مركز الاتصال بعمل هذه الشهادات وإرسالها إليهم على بريدهم الإلكتروني.

ودعت السهلاوي كافة الفئات المستفيدة من خدمات الهيئة إلى متابعة حساباتها في سائل التواصل الاجتماعي للاطلاع على آخر المستجدات، مشيرة إلى أن أي إجراءات ستتخذها الهيئة خلال الفترة المقبلة سيتم الاعلان عنها من خلال كافة وسائل الاعلام وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.