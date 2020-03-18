الامارات | اقتصادية وطبية عجمان تُشكّلان فريقاً مشتركاً لمراقبة منافذ البيع

شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية وطبية عجمان تُشكّلان فريقاً مشتركاً لمراقبة منافذ البيع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شكّلت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان ومنطقة عجمان الطبّية فريق عمل مشترك بين الجهتين لتنفيذ الحملات التفتيشية على منافذ بيع الأدوات الطبية والصيدليات خلال فترتي عمل صباحية ومسائية بهدف مراقبة الأسواق وضمان عدم رفع أسعار الكمّامات وأدوات التعقيم وذلك مع التزايد المستمر من قبل المستهلكين على هذين المنتجين بالتحديد والذي تسبب به الانتشار العالمي لفيروس كورونا المستجد، حيث يعمد البعض من أصحاب الصيدليات إلى رفع أسعار منتجات أدوات التعقيم والكمّامات بشكل مبالغ فيه، مما يستوجب مراقبة الأسواق بشكل مستمر وإجراء حملات تفتيشيه بالتعاون بين الدائرة والمنطقة الطبّية، واتخاذ الإجراء المناسب وتحويل الصيدليات الغير ملتزمة إلى ديوان وزارة الصحة.

حضر الاجتماع مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك أحمد خير البلوشي، ومدير قسم حماية المستهلك، ماهر بطي السويدي، ومدير مكتب الرقابة والتفتيش في منطقة عجمان الطبّية الدكتورة نوره حمد الشامسي.