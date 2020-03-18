الامارات | "بلدية دبي" تلزم شركات المقاولات بإجراءات تطهير دقيقة تشمل مرافق المشروع والعمال

شكرا لقرائتكم خبر عن "بلدية دبي" تلزم شركات المقاولات بإجراءات تطهير دقيقة تشمل مرافق المشروع والعمال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضعت بلدية دبي إجراءات وتدابير وقائية جديدة، ملزمة، على كافة شركات المقاولات التي تعمل في مجال الإنشاءات وأعمال البناء، في إمارة دبي، ترتكز على تكثيف عمليات التنظيف والتطهير، للمرافق والعمال في موقع المشروع، وطالبت بتوثيقها في سجلات خاصة مع ذكر المواد المستخدمة في التطهير.

وطالبت البلدية في تعميم وجهته إلى جميع شركات المقاولات في مجال الإنشاءات، وأعمال البناء في إمارة دبي، بضرورة الالتزام بعدة متطلبات واشتراطات جديدة، تمثلت في ضرورة زيادة دورية التنظيف والتطهير للمرافق في موقع المشروع، والتركيز على " دورات المياه، أماكن تحضير وتناول وجبات الطعام، واستراحة العمال، وثلاجات المياه، وطاولات وكراسي المكاتب وغرف الاجتماعات، وكافة المعدات والآليات والأجهزة المستخدمة، ومفاتيح أجهزة التحكم بها ".

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وتابعت البلدية " تشمل الإجراءات الجديدة أيضاَ تعقيم غرف الإسعافات الأولية، وأماكن التخزين والأرفف والأدراج والخزائن، وأماكن، وأجهزة ختم الحضور والانصراف "يمنع استخدام البصمة بالإصبع" كذلك تعقيم غرف الصلاة وأماكن الوضوء، ومقابض الأبواب، والمصاعد وأزرار التحكم، وأجهزة الحاسب الآلي ولوحات المفاتيح الخاصة بها، والتأكيد على ضرورة غسل اليدين بالماء والصابون أو المعقمات من قبل العاملين، بشكل مستمر".

وطالبت البلدية بضرورة توفير معقم اليدين في أماكن متفرقة في موقع المشروع، وتوثيق عمليات التنظيف والتطهير في سجلات خاصة مع ذكر المادة المستخدمة في التطهير، إضافة إلى تنظيف وتطهير حافلات ومركبات نقل العمال بعد كل عملية صعود أو نزول للركاب، بما فيها الكراسي والمقابض والشبابيك والأبواب .