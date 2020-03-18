الامارات | بلدية دبي تلزم مقدمي خدمة توصيل الطعام للمنازل باشتراطات جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تلزم مقدمي خدمة توصيل الطعام للمنازل باشتراطات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضعت بلدية دبي حزمة إجراءات إلزامية، على كافة مقدمي خدمات توصيل الطعام ونقل الأغذية في إمارة دبي، أبرزها التوقف الفوري عن العمل عند وجود أعرض مشابهة للأنفلونزا، والالتزام بالمحاذير الصحية في كل الأوقات .

وأوضحت البلدية في تعميم أرسلته إلى كافة مقدمي خدمة نقل الأغذية وتوصيل الطعام للمنازل أنه ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ واﻟﻨﻘﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ، وآﻣﻨﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻷﻏﺬﻳﺔ، وأن ﺗﻜﻮن ﻣﺼﻤﻤﺔ، وﻣﺼﺎﻧﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻨﻈﺎم ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاء، وتشمل ذلك على سبيل اﻟﻤﺜﺎل ﻛﻞ أﻧﻮاع اﻟﺪراﺟﺎت اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ، واﻟﻨﺎرﻳﺔ، واﻟﺴﻴﺎرات، واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ في ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ، اﻟﻨﻘﻞ.

وطالبت البلدية بضرورة ﺗﻨﻈﻴﻒ اﻷﺟﺰاء اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻮﺣﺪات ﺣﻔﻆ وﻧﻘﻞ اﻟﻄﻌﺎم واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻟﻤﺴﻬﺎ ﺑﺎﻷﻳﺪي ﻓي اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ﺑﺼﻮرة ﺷﺎﻣﻠﺔ وذﻟﻚ، ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻄﻬﺮات اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﺑﻠﺪﻳﺔ دبي.

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وشددت على ضرورة التزام كافة موظفي توصيل الطعام للمنازل بالمحاذير الصحية في كل الأوقات، ويشمل ذلك "التوقف فوراً عن العمل عند ظهور أعراض مشابهة للأنفلونزا مثل الحمى، والسعال أو أي أعراض أخرى للعدوى ومراجعة أقرب مركز صحي مع ضرورة إبلاغ إدارة المؤسسة الغذائية في حال كان هنالك اتصال مع أشخاص مرضى" .

وألزمت البلدية الموظفين بغسل اليدين بالماء والصابون، أو التعقيم بمطهر معتمد قبل وبعد كل عملية توصيل أو نقل مع تفادي لمس الوجه والأنف والفم والأعين، مع ضرورة المحافظة على مسافة أمان كافية لا تقل عن متر واحد، بين الأفراد، مع تفادي المصافحة وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى الاتصال القريب مع الآخرين، كما يجب الابتعاد عن الأماكن المزدحمة ".

وشددت أيضاَ على ضرورة استخدام قناع الوجه بطريقة صحيحة عند الحاجة، واستخدام القفازات ذات الاستخدام الواحد في عملية الدفع سواء كان ذلك نقداً او باستخدام أجهزة الدفع الآلية.