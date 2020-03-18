تقاعس عن تسليم قيمة الشيك

جمعة النعيمي (أبوظبي) حجزت محكمة استئناف أبوظبي قضية متهم وقع على شيك بقيمة مليون و400 ألف درهم لشركة خاصة كضمان، لجلسة يوم 24 مارس للنطق بالحكم.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام متهم بالاتفاق مع صديق له بتوريد بضاعة بقيمة مليون ونصف المليون لشركته وعند حلول وقت تسلم البضاعة، طلب المتهم من الشاكي إمهاله لبعض الوقت ليتمكن من بيع البضاعة بالتجزئة حتى يسدد قيمة المبلغ المتفق عليه بينهما، إلا أن المتهم لم يلتزم بالعقد والاتفاق المبرم بينه وبين الشاكي، ما دفع الشاكي إلى فتح بلاغ ضد المتهم في أحد مراكز الشرطة بأبوظبي، وبناء عليه تم استدعاء المتهم للتأكد، والتحقق من ملابسات القضية.

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