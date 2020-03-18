الإعفاء من التعرفة المرورية في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) بدأ مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل تنفيذ قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بإعفاء جميع المركبات التابعة للأفراد والمؤسسات من رسوم نظام التعرفة المرورية حتى نهاية العام الحالي.

جاء ذلك ضمن حزمة المبادرات الجديدة التي أعلنها المجلس التنفيذي دعماً لـ «برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية غداً 21»، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز بيئة الأعمال المحلية وتسريع تنفيذ المشروعات ودعم المسيرة التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها إمارة أبوظبي.

وأكد المركز أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإطلاق حزمة من المبادرات والحوافز الجديدة، والتي تشمل قرار الإعفاء من رسوم التعرفة المرورية حتى نهاية العام الجاري، من شأنها أن تعزز الاستقرار المعيشي لأفراد المجتمع، وتوفر الدعم للقطاع الخاص عبر الإعفاء من تلك الرسوم. كما تسهم تلك المبادرات في الارتقاء ببيئة الأعمال المحلية في مختلف القطاعات، وتترك أثراً إيجابياً على الاقتصاد المحلي، حيث ترفع من قدرته التنافسية، وتزيد من جاذبية الاستثمار في أبوظبي.

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