«تنمية المجتمع» تطلق «التأهيل عن بُعد»

دبي (الاتحاد)

أعلنت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، إطلاق نظام «التأهيل عن بُعد» الذي يستهدف الطلبة المنتسبين لمراكز أصحاب الهمم، ومراكز «مشاغل» للتأهيل المهني والتشغيل، والأطفال المسجلين بوحدات ومراكز التدخل المبكر ضمن برنامج الإمارات للتدخل المبكر على مستوى إمارات الدولة، والذي سيبدأ العمل به 22 مارس الجاري.

فيما ستبدأ الوزارة قريباً العمل من خلال التطبيق الذكي «أسرتي معي» الذي يتيح للأسرة المشاركة في «التدخل عن بُعد» بما يعزز جهود رعاية الطفولة، وذلك تماشياً مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها مؤسسات الدولة للوقاية كافة من فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19.

وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد إن نظام «التأهيل عن بُعد» يشمل الطالبات الملتحقات بـ «مشاغل» أصحاب الهمم، واللواتي يتم تزويدهن بالمعدات البسيطة اللازمة لمواصلة إنجاز «قلادة» و«أساور الهمم» والإكسسوارات الأخرى التي تبدعها الطالبات ذوي الإعاقة الذهنية، اللواتي سيكون بمقدورهن إنجاز هذه المنتجات من المنزل.

برامج تأهيل وجلسات علاجية

وأوضحت وفاء حمد بن سليمان، مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم، أن 6 مراكز لأصحاب الهمم في (دبي، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة، الفجيرة، دبا الفجيرة)، ستُحوّل برامجها التأهيلية والتعليمية عن بُعد، مشيرة إلى أن النظام الجديد للتأهيل عن بعد يستند إلى أساليب مبتكرة تتيح تقديم جلسات فردية للطالب بحضور ولي الأمر، وتدريب وإرشاد ولي الأمر بشكل فردي للتعامل مع برامج التأهيل والجلسات العلاجية.

ولفتت إلى أنه سيتم إرسال حقائب تعليمية وتأهيلية للطالب كل أسبوع، متضمنة أنشطة وأوراق عمل وملاحظات بسيطة لولي الأمر، وسيتم إعداد هذه الحقائب من قبل المعلمين حسب أهداف ومهارات الطلبة مع أدوات القرطاسية الأساسية، ليقوم الطالب بتنفيذ الأنشطة في المنزل بإشراف ولي الأمر، كما سيتضمن النظام إرسال «خطة تأهيل طالب» بشكل أسبوعي، ومتابعة تنفيذ الخطة مع ولي الأمر.

وأضافت أن التأهيل عن بُعد يشمل أيضاً أطفال «التدخل المبكر» الذين سيحظون بمزيد من الرعاية والاهتمام عبر تطبيق «أسرتي معي» الذي سيتم إطلاقه قريباً على متجري «أبل» و«أندرويد» في سياق جعل «التدخل عن بُعد» بوابة إلكترونية تتيح مواصلة تلقي خدمات التدخل المبكر عن بعد بمشاركة الأسرة، حيث يستهدف التطبيق الجديد أسر الأطفال المتأخرين نمائياً، وأصحاب الهمم المسجلين في برنامج الإمارات للتدخل المبكر.

تطبيق «أسرتي معي»

وتحدّثت مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم عن الآلية التي سيتم من خلالها تطبيق فكرة «أسرتي معي»، بدءاً بوضع الأهداف التأهيلية الخاصة بالطفل على التطبيق من قبل اختصاصيي التدخل المبكر، بحيث يمكن للأسرة تنفيذ الأهداف ضمن البيئة الطبيعية للطفل وروتينه اليومي، ويقوم ولي الأمر (أب، أم، أخوة) بتدريب الطفل على الأهداف ووضع علامة (حقّق)، لتتم إضافة أهداف أخرى للطفل من قبل الاختصاصيين، ويضمن التطبيق مشاركة الأسرة في عملية التأهيل وتعميم الأهداف المحققة ضمن البيئة الطبيعية.