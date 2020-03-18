«شرطة أبوظبي» تحث على توفير بيئة آمنة للأطفال

أبوظبي ( الاتحاد)

دعت شرطة أبوظبي، الأسر إلى ضرورة العمل على توفير بيئة آمنة وخالية من المخاطر للأطفال داخل المنازل، وحمايتهم من حوادث السقوط من المباني السكنية، ومراقبتهم عند اقترابهم من النوافذ، ومنعهم من التعامل مع الأجهزة الكهربائية في البيوت، وتحذيرهم من فتح أنابيب الغاز في المطابخ.

كما نبهت الأمهات، بعدم ترك مقابض الأواني الساخنة على الطاولة، والتأكد من إطفاء أفران الطبخ، وعدم ترك مكواة الملابس ساخنة، ووضعها في أماكن آمنة بعد الانتهاء منها، وحمايتهم من مخاطر الغرق في أحواض الحمام والسباحة.

وشددت شرطة أبوظبي، على تعزيز الاشتراطات الوقائية لحماية الأطفال من حوادث السقوط من البنايات، وعدم ترك قطع أثاث ملاصق للنوافذ وإغلاق الشرفة دائماً، ووضع المفاتيح في مكان لا يصل إليه الأطفال، تفادياً لاستخدامها من الأطفال، ما يؤدي إلى وقوع حوادث سقوط مأساوية.

ولفتت إلى أهمية إلمام الأسر بمعرفة كافة أنواع الحرائق الممكن حدوثها في المنزل، ومعرفة أدوات الإطفاء المستخدمة لإخمادها، وإلمامهم بكيفية التصرف في حال حدوث حريق، وتعيين أحد أفراد الأسرة ليقوم بعملية تنبيه وإيقاظ وإخلاء الأطفال والمسنين وأصحاب الهمم خلال حالة الطوارئ.