«العمل عن بُعد» في صندوق الزكاة

أبوظبي ( الاتحاد)

قرر صندوق الزكاة، تطبيق العمل عن بُعد للفئات المحددة في التعميم الصادر من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.

وأوضح عبدالله بن عقيدة المهيري، الأمين العام، أن الصندوق لديه آلية معتمدة للعمل عن بعد، تم إطلاقها في عام 2011، وتمت مواءمتها مع الدليل الصادر عن الهيئة، وزيادة عدد أجهزة الحاسب المحمول لموظفي العمل عن بُعد الإضافيين، ورفع القدرة الاستيعابية للدخول عن بعد بنفس الوقت من 50 -100 مستخدم.

كما تم مناقشة آلية توزيع أوقات العمل عن بُعد، التي تتطلب الاتصال مباشرة مع أنظمة صندوق الزكاة الداخلية، وتوزيع الأدوار لموظفي كل إدارة معنية، لتخفيف الضغط على نظام العمل عن بعد، وضمان استمرارية الأنظمة بصورة سلسة.

كما أسفر عن ذلك، اتخاذ القرار بإيقاف استقبال المتعاملين في مراكز تقديم الخدمة (مستحقي الزكاة)، والانتقال بدلاً عنها إلى الخدمات الإلكترونية والذكية في خدمة صرف الزكاة والخدمات التابعة، وتشمل الخدمات التكميلية: متابعة طلب الزكاة (متابعة/‏شهادة لمن يهمه الأمر)، طلب استرحام، ويستمر الإيقاف حتى إشعار آخر.

وأوضح، أنه من ضمن القرارات المتخذة أن يتم تقليل الاحتكاك المباشر بين الموظفين، وتعميم معايير الصحة والسلامة المعتمدة من الجهات الصحية المعتمدة، وبث الرسائل التوعوية للمتعاملين، وتوجيه الأنشطة التسويقية للخدمات، بتعريف الجمهور بالخدمات الإلكترونية والذكية لجميع خدمات الصندوق والمتاحة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.