إعادة 50 ألف درهم إلى مسافر بدبي

دبي (الاتحاد)

أعادت الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي خلال أقل من ساعة واحدة مبلغ 50 ألف درهم إلى مسافر آسيوي، فقدها في مطار دبي الدولي دون أن يلاحظ ذلك، أثناء محاولته اللحاق برحلته، وسلمت المبلغ له قبل الصعود إلى بوابة الطائرة الأمر الذي أصاب المسافر بالذهول كونه تنبه لفقدان حقيبة المبلغ متأخراً ولم يُبلغ مسبقاً عنه. وجاء جهود إسعاد المسافر وتسليمه ماله بالتنسيق مع فرق البحث وغرفة العمليات بإدارة المراقبة الأمنية في الإدارة العامة لأمن المطارات، المزودة بأحدث التقنيات في مجال المراقبة الأمنية، والدوريات الراجلة لشرطة دبي. وقال العميد محمد أحمد بن ديلان المزروعي، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات: بعد ورود بلاغ يفيد بالعثور على حقيبة صغيرة في داخلها مبلغ 50 ألف درهم، إلى جانب مبالغ 1000 روبية دون أن يُبلغ أي مسافر عن فقدانها، تم تشكيل فريق للبحث عن صاحب المبلغ بين المسافرين بالتنسيق مع غرفة العمليات وكافة الدوريات الراجلة. وأضاف: خلال عملية البحث عن صاحب الحقيبة لوحظ أن هناك مسافراً يعاني من حالة الضياع والارتباك بحثاً عن شيء مفقود، فتوجهوا إليه وسألوه عن سبب تصرفاته فأبلغهم بأنه فوجئ بفقدانه للمال بسبب محاولته الإسراع في اللحاق بالطائرة، مؤكداً أن أفراد الشرطة طمأنوا المسافر، وبعد سؤاله عن مواصفات الحقيبة التي تحتوي على أمواله أخرجوها وسلموها له.