«التربية»: «تدريب تخصصي» لمعلمي الاحتياط

دينا جوني (دبي)

أعلنت وزارة التربية والتعليم تضمين فئة معلمي الاحتياط ضمن برنامج التدريب التخصصي الذي انطلق الأحد الماضي ويستمر لغاية غد، وذلك انطلاقاً من شمولية جميع معلمي المدارس في مشروع التعلم عن بُعد.

ونفذت الوزارة أمس من الساعة الحادية عشرة صباحاً إلى الثالثة مساء، البرنامج التدريبي عن بُعد للمعلمين من خارج الملاك على أدوات التعلم عن بُعد عبر بوابة التعلم الذكي والمنصات الأخرى المعتمدة، كما تنفذ غداً في الفترة المسائية التعليم عن بُعد تجريبياً لمدة ساعة واحدة لضمان جودة التطبيق قبل انطلاقها فعلياً يوم الأحد المقبل.

وسيتم تفعيل التعليم عن بُعد من الساعة الرابعة والنصف لغاية الساعة الخامسة والنصف لجميع صفوف الحلقة الأولى والثانية والتعليم الثانوي، وذلك استكمالاً لتجربة مبادرة التعليم عن بُعد ولضمان فاعلية استخدام منصة التعلم الذكي لجميع الطلبة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تأهيل الطلبة وضمان فاعلية استخدام النظام بكل يسر وسهولة. واستناداً إلى ذلك، سيتم وضع خطة من قبل الإدارات المدرسية تتضمن إعداد برنامج تفاعلي بين المعلم والطالب لجميع الصفوف الدراسية ولجميع الطلبة.

كما تشمل الخطة، توزيع معلمي المدرسة على الصفوف الدراسية لتفعيل النظام والبرنامج لجميع الطلبة، وتوجيه الرسائل التحفيزية لمشاركة الطلبة وأولياء أمورهم والمعلمين لتعزيز جودة تفعيل التجربة والمشاركة والوقوف على أهم التحديات ورصدها خلال فترة التجريب، للحيلولة دون وقوع أي مشكلات عند التطبيق.

كما تسلمت المدارس الحكومية في دبي تعميماً من بلدية دبي تتوجه فيه لجميع المؤسسات التعليمية والجامعات بزيادة دورية التنظيف والتطهير، موجّهة الإدارات إلى التركيز على 11 مرفقاً منها منطقة الاستقبال والانتظار، ومقابض الأبواب، وأسطح الكراسي، وألعاب الأطفال، والقرطاسية والمواد التعليمية، وغرف التدريب، وأسطح المقاصف، ودورات المياه، وأجهزة الكومبيوتر، ومقاعد الحافلات ومقابض أبوابها، ودورات المياه وغرف تبديل الملابس. وطلبت بلدية دبي في تعميمها توفير معقم اليدين في أماكن متفرقة من المؤسسة وتوثيق عمليات التنظيف والتطهير في السجلات، مع ذكر المادة المستخدمة في ذلك.