«دبا الحصن» تغلق الحدائق

دبا الحصن ( الاتحاد)

قامت بلدية مدينة دبا الحصن في إمارة الشارقة، باتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية والتوعوية والتثقيفية اللازمة لمكافحة انتقال فيروس كورونا، ومنع انتشاره بين السكان، ومن بين هذه الإجراءات التعقيم الدوري اليومي لجميع المباني، ومراكز تقديم الخدمات التابعة للبلدية، بمعدل مرة كل ساعتين خلال ساعات الدوام الرسمي.

وأكد طالب عبدالله اليحيائي، مدير بلدية مدينة دبا الحصن، أن البلدية قامت بإغلاق جميع الحدائق العامة أمام الزوار، وذلك تماشياً مع تعليمات الوزارة القاضية بالحد من التجمعات العامة، حفاظاً على سلامة السكان وتعزيزاً لأمنهم الصحي.

وأضاف أن البلدية وزعت معقمات الأيدي على العمال والموظفين والمراجعين في البلدية، بالإضافة إلى عمل المنشورات التثقيفية على الموظفين والزائرين لمبنى البلدية. وكثفت البلدية من حملاتها وجولاتها التفتيشية على كافة المنشآت الغذائية العاملة في المدينة مثل المطاعم والكافتيريات، وأسواق بيع الخضار والأسماك ومراكز التموين والسوبرماركت والبقالات، بالإضافة إلى صالونات الحلاقة والتجميل. وأغلقت البلدية كافة الأبواب في الأسواق العامة مثل أسواق السمك والخضار، مع السماح بفتح باب واحد للزوار والعاملين في هذه الأسواق للسيطرة التامة على حركة الدخول والخروج بما يساعد على الوقاية من المرض، كما كثفت حملات الوقاية التي تقوم بها، مثل حملات الرش لمكافحة الحشرات والبعوض، في كافة أرجاء المدينة.