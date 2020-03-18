«موارد الشارقة»: العمل عن بُعد يعزز سلامة الجميع

الشارقة ( الاتحاد) أكد الدكتور طارق سلطان بن خادم، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، أن التدابير الاحترازية المعتمدة لموظفي حكومة الشارقة تضمنت تطبيق أقصى درجات المرونة في إجراءات العمل، ومراعاة الاحتياجات الاجتماعية والأسرية للموظفين في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي يواجهها العالم أجمع.

وأضاف: كانت البداية بإيقاف استخدام بصمة الإصبع في جهاز الحضور والانصراف لجميع موظفي الدائرة بكافة مبانيها وأفرعها، والاستعاضة عن ذلك باستخدام بطاقة العمل الإلكترونية، وتطبيق إجراءات التعقيم والتطهير المنتظمة داخل مبانيها، بالإضافة إلى توفير أجهزة التعقيم في أماكن العمل والحث على استخدامها باستمرار.

كما فعلت الدائرة نظام العمل عن بعد لبعض الفئات من الموظفين في الجهات الحكومية.

كما دعت الدائرة إلى عقد الاجتماعات عن بعد، عبر وسائل الاتصال الحديثة، والمنصات والوسائط الإلكترونية، باستخدام تقنيات الهواتف والفيديو وبرامج التكنولوجيا المخصصة لهذا الشأن.

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