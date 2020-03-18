قرقاش: التضامن مع الشعب الإيراني يجسد قيم الإمارات

أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الخلافات السياسية عابرة، فيما التضامن الإنساني بين الشعوب هو الراسخ، مشيراً أن تضامن الإمارات مع إيران وشعبها في أزمة كورونا يجسد قيم القيادة الرشيدة وشعب الإمارات.وقال معاليه في تغريدة بـ «تويتر»:«التمييز بين المواقف الإنسانية والموقف السياسي سمة حضارية وأخلاقية سامية، فالتضامن الإنساني بين الشعوب راسخ، والخلاف السياسي عابر مهما امتد، وتضامن الإمارات مع إيران وشعبها في أزمة كورونا العالمية يجسد قيم قيادتنا الذين نفخر بهم، ودولتنا التي نعتز بها».

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