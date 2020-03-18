«العالمي للتسامح والسلام» يعلّق اجتماعاته

أبوظبي (وام) أعرب المجلس العالمي للتسامح والسلام عن دعمه الكامل للعمل العالمي الذي تقوم به السلطات الدولية والوطنية في جميع أنحاء العالم، ضد انتشار مرض الفيروس التاجي كورونا«كوفيد 19».

وأشاد أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس بالجهود التي تتخذها منظمة الصحة العالمية والحكومات حول العالم بهدف احتواء هذه الأزمة الصحية التي تواجه العالم، مؤكداً أهمية الالتزام بتعليمات منظمة الصحة العالمية بالحد من التجمعات، وإجراءات التعقيم وغسل اليدين، وتجنب كل ما من شأنه زيادة حدة انتشار الفيروس.

كما أشاد الجروان بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا السياق، والتي جاءت متناسقة مع تعليمات منظمة الصحة العالمية، من خلال الحد من التجمعات، والسماح بالعمل عن بُعد وتعقيم المرافق المختلفة وتطهيرها.

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