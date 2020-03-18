«الطوارئ والأزمات»: الوضع في الإمارات مطمئن والتدابير «احترازية»

أحمد مرسي (الشارقة)

أكد الدكتور سيف جمعة الظاهري، المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن الوضع في الإمارات مطمئن ومستقر، والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها فيما يتعلق بفيروس «كورونا»، غير مرتبطة بعدد الحالات، إنما جاءت للحد من انتشار الفيروس فقط.

وقال عبر برنامج «الخط المباشر» الذي تبثه هيئة إذاعة وتلفزيون الشارقة: «أبشر المواطنين والمقيمين بأن لدينا خططاً موضوعة لأسوأ الاحتمالات التي تطرأ نتيجة الأوضاع الصحية الراهنة، وأننا نملك نموذجاً رائعاً في إدارة الأزمات وتقديم الخدمات».

وأضاف: «هناك تناغم وتجانس كبير بين الجهات الوطنية المحلية في وضع الحلول والجهود المناسبة للتصدي لفيروس «كورونا»، وأن كثيراً من الإجراءات زادت بتوجيه وإشراف القيادة الرشيدة، ونطلب من الجميع التحلي بالمسؤولية الوطنية، وتلقي المعلومات من مصادرها الرسمية، وتنفيذ التعليمات والإرشادات، والتصدي للشائعات».

وتابع الظاهري: «أن العالم أجمع، والإمارات جزء منه يعيش أزمة «كورونا»، وأن الإجراءات التي اتخذتها البلاد كانت استباقية، منذ بداية ظهور الفيروس قبل شهرين ونصف الشهر، لكوننا دولة مفتوحة على العالم، من ناحية التجارة والموانئ والطيران، ولله الحمد – تعتبر الأرقام متدنية، وهذا دليل على أن الإجراءات التي طبقت كانت فعالة».

وأشار إلى أن إغلاق المدارس والعمل عن بُعد والإجراءات المتعلقة بالمساجد، وغيرها التي اتخذت، تصب جميعها في المصلحة العامة، والتصدي للفيروس، وأن الخطط مدروسة للتعامل مع الكوارث والأزمات.