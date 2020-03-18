إغلاق صالات الأفراح في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذتها بلدية مدينة أبوظبي، تقرر إغلاق صالات الأفراح كافة التي تديرها ابتداءً من أمس وحتى إشعار آخر لتفادي التجمعات الكبيرة، وتقليل احتمالية انتشار الفيروسات والأمراض المعدية الأخرى.

وقد انتهت البلدية من تعقيم الحدائق العامة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في الحدائق، مؤكدة أنها مفتوحة أمام الجمهور يومياً حتى الساعة العاشرة مساءً خلال أيام الأسبوع، وحتى الساعة الثانية عشرة خلال أيام نهاية الأسبوع.

ونفذت «بلدية أبوظبي» حملة توعية استهدفت صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، وذلك لرفع مستوى الوعي بمتطلبات الصحة العامة، وضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تنفذها البلدية.

وأكدت الحملة أهمية تعقيم كراسي الحلاقة واتباع آلية تعقيم مناطق التلامس بشكل منتـظم، كما قام فريق الحملة بفحص سائل التعقيم، وضوء التعقيم والأدوات كافة التي تستخدم في التعقيم، والتأكد من التزام المراكز والصالونات بمعايير الصحة والسلامة العامة.

ومن خلال الزيارات الميدانية لمفتشي البلدية، تم التأكيد والتوعية بأهمية تطبيق والتزام مراكز التجميل وصالونات الحلاقة بالشروط الصحية لإدارة الصحة العامة، وتوعية أصحاب المحال غير الملتزمين بالشروط الصحية، ومتابعتهم حتى تصحيح أوضاعهم بما يتناسب مع القوانين المعمول بها في أبوظبي، وتوعية أصحاب المحال بضرورة المحافظة على النظافة العامة والالتزام بالشروط الصحية.

وأكدت البلدية حرصها على الاستمرار في تنفيذ حملات توعية على صالونات الحلاقة، لنشر التوعية بين العاملين وتعريفهم بضرورة تطبيق الإرشادات والقوانين، بما يحافظ على سلامتهم وسلامة أفراد المجتمع، وإلزامهم بالمحافظة على نظافة منشآتهم وتنظيف المكان بشكل مستمر، وإلزام الجميع بالتقيد بالقوانين المعمول بها في بلدية مدينة أبوظبي، ومنها على سبيل المثال، ضرورة توفير إجراءات الأمن والسلامة، كالإسعافات الأولية وطفاية الحريق.