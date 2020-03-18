«الصحة العالمية» تشكر الإمارات على دعمها جهود احتواء «كورونا»

أبوظبي (وام) أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك للدعم المتواصل للجهود العالمية الرامية للتصدي لفيروس كورونا.

ونشر غيبريسوس تغريدة على حسابه في موقع تويتر قال فيها «شكراً دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان على الدعم المتواصل للجهود العالمية للتصدي لفيروس كورونا المستجد».

وأعاد نشر تغريدة تحتوي الخبر الخاص بإرسال دولة الإمارات مساعدات إلى إيران لمكافحة وباء كورونا. وكانت دولة الإمارات، قد أرسلت أمس «الاثنين»، طائرتي مساعدات تحملان إمدادات طبية ومعدات إغاثة إلى إيران لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وحملت الطائرتان اللتان أقلعتا من العاصمة أبوظبي أكثر من 32 طناً من الإمدادات، بما في ذلك صناديق من القفازات والأقنعة الجراحية ومعدات الوقاية.

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