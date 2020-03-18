وقف استقبال المراجعين بـ«طرق الشارقة»

الشارقة (الاتحاد) أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة أمس أنه ضمن إطار الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الهيئة، والتي تشمل خطتها الوقائية لحماية الأفراد من موظفين ومراجعين من خطر الإصابة أو العدوى بفيروس «كورونا المستجد»، تقرر إيقاف استقبال كافة المراجعين في مراكز خدمة العملاء التابعة للهيئة، وذلك اعتباراً من اليوم. وتدعو الهيئة الجميع إلى استخدام موقع الهيئة الرسمي «WWW.SRTA.GOV.AE» والتطبيق الذكي RTA» SHARJAH»، كما تخصص الهيئة خطوطاً خاصة للاستفسارات على مدار الساعة من خلال التواصل مع مركز الاتصال الخاص في الهيئة وهو:600525252 أو الاستعلامات أثناء أوقات العمل الرسمية:065033333

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