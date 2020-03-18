معالم الإمارات تضيء بالأخضر احتفالاً باليوم الوطني الأيرلندي

دبي (وام)

أضيئت أبرز معالم دولة الإمارات العربيّة المتّحدة دعما لمبادرة «العالم يضيء بالأخضر» (جلوبال جرينينج) التي أطلقتها هيئة السياحة الأيرلندية، وبمناسبة مرور 10 سنوات على هذه المبادرة أضاءت الإمارات 10 معالم وطنية بارزة باللون الأخضر الزاهي احتفالاً باليوم الوطني الأيرلندي.

وأضيء برج خليفة باللون الأخضر بينما شاركت معالم بارزة مثل برج العرب وإنتركونتيننتال أبوظبي ونادي خور دبي للجولف ونادي اليخوت وأبراج نيشن تاورز كعادتها في الاحتفالات، وانضمت ثلاثة معالم وصروح جديدة إلى المبادرة وهي قصر كمبينسكي إميرالد وجامعة أبوظبي وفندق أبوظبي إديشن.

وعلّقت آيسلينغ ماكديرموت مديرة هيئة السياحة الأيرلندية في الشرق الأوسط وآسيا: نحن فخورون بالإعلان عن مشاركة أكبر عدد من المعالم والصروح الإماراتية بمبادرة «جلوبال جرينينج» هذا العام ونشكر الإمارات على دعمها المتواصل والقوي لليوم الوطني الأيرلندي لا سيّما أنها تشكل ثاني أكبر سوقٍ لأيرلندا في العالم العربي، وهي كانت السوق الناشئة الأسرع نموا إذ أظهرت زيادة سنوية في عدد الزوار على مدى الأعوام الخمسة الماضية. وتحتضن الإمارات أكثر من 10,000 مواطن إيرلندي وتعتبر الموطن الثاني لهم ونحن نتطلع لمشاركتنا في معرض إكسبو 2020 العالمي الذي تنظمه دبي نهاية العام، والذي أعلنا مشاركتنا فيه من خلال جناح سيكون الأول من نوعه في تاريخ مشاركتنا في هذا المعرض العالمي.

واحتفالا بهذا اليوم أضيئت مئات المباني والصروح في خمسين بلدا حول العالم باللون الأخضر، بدءاً من المتاحف والأبراج وصولا إلى التماثيل والملاعب. وشاركت معالم جديدة باحتفالات هذا العام من بينها ماديسون سكوير جاردن في نيويورك ولندن آي في إنجلترا وسيتي هول في بانكوك وشلالات نياغرا في كندا. وقال نيال جيبونز الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة الأيرلندية: يمثل العام 2020 السنة العاشرة لمبادرة «جلوبال جرينينج» العالمية لهيئة السياحة الأيرلندية ونحن نحتفل بها هذا العام في ظلّ تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) الخطير، وأودّ أن أستغل مبادرة «جلوبال جرينينج» للتعبير عن تضامننا مع شركائنا في القطاع السياحي وعن تعاطفنا معهم في جميع أنحاء العالم.