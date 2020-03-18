منخفض جوي يؤثر في حالة الطقس

إبراهيم سليم، عائشة الكعبي (أبوظبي، المنطقة الشرقية)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر يتزامن معه امتداد منخفض جوي علوي من الغرب، يصاحبه سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة مع فرصة للبرق والرعد.

كما توقع أن يكون الطقس اليوم مغبراً وغائماً جزئياً، مع احتمال سقوط الأمطار، بينما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار والأتربة.

كما توقع أن يكون طقس الغد مغبراً وغائماً جزئياً، يصبح غائماً أحياناً على بعض المناطق الغربية والساحلية مع احتمال سقوط الأمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً وتكون مثيرة للغبار. وتوقع أن يكون طقس الجمعة صحواً إلى غائم جزئياً مع احتمال تكون بعض السحب المنخفضة شرقاً ، بينما توقع أن يشهد السبت طقسا غائماً مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

إلى ذلك، هطلت أمس، أمطار على المناطق الوسطى والشرقية، تراوحت بين المتوسطة والغزيرة ولفترات متفاوته، مصحوبة برياح وغبار، فيما كانت السحب الركامية متمركزة على منطقة شوكة التابعة لإمارة رأس الخيمة، وفلي وخضيرم والمعاشي والند والمدام التابعة لإمارة الشارقة، وشهدت منطقة الصبيغة ومزيرع ومصفوت التابعة لإمارة عجمان موجة من الرياح وغبار وتشكل للسحب الركامية.

وأدى سقوط الأمطار المتواصلة إلى جريان بعض الشعاب والأودية في منطقة فلي وخضيرم.