1.2 مليون درهم من دبي الإسلامي لـ «التعليم عن بُعد»

أبوظبي (الاتحاد) تلقت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، تبرعاً نقدياً بقيمة 1.2مليون درهم من بنك دبي الإسلامي، وذلك ضمن الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا لدعم المبادرة التي أطلقتها المؤسسة بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة مباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، لتوفير أجهزة حاسوب (لابتوب) للطلبة في المدارس والجامعات للبدء في تطبيق نظام التعليم عن بُعد تماشياً مع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأشاد محمد حاجي الخوري، المدير العام لمؤسسة خليفة الإنسانية، بتبرع بنك دبي الإسلامي وسرعة استجابته للمبادرة التي تعنى بأبنائنا الطلبة في المدارس والجامعات أكاديمياً وصحياً، والمساهمة في إيجاد بيئة مناسبة لهم للتواصل والتعلم والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.

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