الامارات | وقف 11 خدمة في أم القيوين للوقاية من «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن وقف 11 خدمة في أم القيوين للوقاية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين قراراً بوقف 11 خدمة في الإمارة كإجراء احترازي لضمان أعلى مستويات الوقاية من وباء «كورونا»، في إطار جهود حكومة أم القيوين المتواصلة لضمان أعلى مستويات الحماية من الوباء، للمحافظة على صحة المواطنين والمقيمين، فيما وجهت دائرة التنمية الاقتصادية في حكومة رأس الخيمة بإغلاق صالات الأفراح مؤقتاً، وإيقاف الفعاليات الجماهيرية حتى إشعار آخر، وقررت تنفيذ حملات تفتيشية للتحقق من التزام المقاهي.

ونص قرار المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين على وقف الخدمات حتى إشعار آخر كإجراء احترازي في دور السينما والمتاحف والمناطق الأثرية، والمخيمات الصحراوية والمخيمات الترفيهية، ومراكز التدليك والمساج، وصالات الألعاب الترفيهية والالكترونية، وصالات الألعاب للأطفال، وحمامات السباحة، وصالات كمال الأجسام وأندية اللياقة البدنية، وقاعات الأفراح والحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، والنوادي الرياضية والثقافية مثل: النادي العربي والنادي المصري والنادي الهندي والنادي السوداني ونادي فلج المعلا، بالإضافة إلى المقاهي والمطاعم كافة باستثناء الطلبات الخارجية والتوصيل للمنازل.

وذكر أنه قرر إلزام الصالونات الرجالية والنسائية ومراكز العناية الصحية في الإمارة باتخاذ التدابير الوقائية من ارتداء قناع الوجه والقفازات أثناء فترة العمل، مع تغييرهما بصفة دورية، والاهتمام بتعقيم الصالون والأدوات وكراسي الحلاقة وكراسي الانتظار والأبواب، مع وضع مطهر للأيدي عند مدخل المحل، على أن تقوم دائرة بلدية أم القيوين بالحملات التفتيشية للتأكد من قيام المنشآت باتخاذ إجراءات التعقيم الضرورية لمنشآتهم، وفقاً لتعليمات الدائرة مع التأكيد على قيام المطاعم بتعقيم وسائل النقل الخاصة بها.

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في المقابل اتخذت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على سلامة الموظفين والمتعاملين، ومراعاة شروط الأمن والسلامة، حيث وجهت بإغلاق صالات الأفراح مؤقتاً وإيقاف الفعاليات الجماهيرية حتى إشعار آخر، على أن يتم تنفيذ حملات تفتيشية للتحقق من الالتزام المقاهي، ودعت كل المنشآت التجارية بالإمارة للتزام بمستلزمات النظافة والسلامة بصورة يومية، حفاظاً على سلامة المستهلكين.

ووجهت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة بوقف نشاط دور السينما والأماكن الترفيهية بشكل مؤقت اعتباراً من أمس وحتى إشعار آخر.

• إغلاق صالات الأفراح وإيقاف الفعاليات في رأس الخيمة.