الامارات | «الإمارات الإنسانية»: نتائج فحوص «كورونا» لجميع ضيوف المدينة سلبية

شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات الإنسانية»: نتائج فحوص «كورونا» لجميع ضيوف المدينة سلبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس قسم برامج الأمراض المعدية في مركز أبوظبي للصحة العامة، المتحدث الرسمي والمسؤول الطبي لمدينة الإمارات الإنسانية، الدكتور فيصل الأحبابي، أن ضيوف المدينة البالغ عددهم 215 شخصاً، والذين تم إجلاؤهم من مقاطعة هوبي الصينية بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، أجروا الفحص المخبري الرابع والأخير وجاءت النتيجة سلبية للجميع، مشيراً إلى أن جميع ضيوف المدينة أتموا فترة الحجر الصحي البالغة 14 يوماً، وجميع نتائج الفحوص المخبرية التي أجروها والبالغ عددها أربعة فحوص نتائجها جميعاً كانت سلبية، ولا يوجد أي إصابات بالفيروس تم رصدها بينهم.

وقال الأحبابي: «تستضيف المدينة رعايا من دول شقيقة وصديقة منذ مطلع الشهر الجاري، ولم تظهر عليهم أعراض مرضية عبر المتابعة اليومية».

وعبر طلبة من ضيوف المدينة الإنسانية عن شكرهم لدولة الإمارات على حفاوة الاستقبال والكرم الفياض، مؤكدين على أن جميع ضيوف المدينة الإنسانية شعروا بأنهم في بلدهم الثاني.

وقالوا: «الإجلاء الذي تم لهم في مطلع الشهر الجاري تم بنجاح منقطع النظير، كما أن الإجراءات التي تلت عملية الإجلاء سواء من استقبال أو تسكين ورعاية طبية ومعيشية تفوق خدمات الفنادق الخمس نجوم»، مشيدين بالاحترافية الشديدة للطاقم الطبي والإداري الإماراتي المتواجد بالمدينة، حيث يوجد متابعة لجميع الطلبة والأسر الموجودين بالمدينة على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى توفير كل الخدمات المعيشية، وتسهيل متابعة جميع الطلبة الموجودين بالمدينة لدراساتهم في جامعاتهم ومدارسهم الموجودة في الصين عبر الإنترنت.