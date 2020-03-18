الامارات | تطبيق نظام «العمل عن بُعد» في صندوق الزكاة

شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق نظام «العمل عن بُعد» في صندوق الزكاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف صندوق الزكاة عن تطبيق «العمل عن بعد» للفئات المحددة في التعميم الصادر من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية (دليل تطبيق العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية والإجراءات في الظروف الطارئة)، إضافة إلى الموظفين ذوي الحالات الصحية التي تستدعي العمل عن بعد احترازياً، في إطار التدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ولتحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة للموظفين والمتعاملين.

وأفاد الأمين العام للصندوق عبدالله بن عقيدة المهيري، بأن الصندوق لديه آلية معتمدة للعمل عن بعد، تم إطلاقها عام 2011، وتمت مواءمتها مع الدليل الصادر عن الهيئة، وتم عقد اجتماع مع مديري المراكز والإدارات ورؤساء الأقسام لمناقشة آلية تطبيق النظام، والاحتياجات التقنية، وتشمل زيادة عدد أجهزة الحاسب المحمول لموظفي العمل عن بُعد الإضافيين، ورفع القدرة الاستيعابية للدخول عن بعد في الوقت نفسه من 50 إلى 100 مستخدم.