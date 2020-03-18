الامارات | خطة وطنية لضمان استمرارية أعمال مؤسسات الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن خطة وطنية لضمان استمرارية أعمال مؤسسات الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير إدارة السلامة والوقاية والمتحدث الرسمي في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الدكتور سيف الظاهري، مركزية القرارات على المستوى الوطني بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم تطبيقها بشأن فيروس كورونا، لافتاً إلى أن هناك اجتماعات وتنسيقاً مستمراً مع الشركاء على المستويين الوطني والمحلي، لتطبيق إجراءات موحدة وإلزامية على مستوى مؤسسات الدولة، بما يعزز جهود الحد من انتشار الفيروس وبما يضمن استمرارية الأعمال.

وقال الظاهري لـ«الإمارات اليوم» إن الهيئة أعدت خطة وطنية استباقية في يناير الماضي، لضمان استمرارية أعمال مؤسسات الدولة، أخذت بعين الاعتبار التأثيرات المحتملة لانتشار الفيروس، حيث طورت دليلاً إرشادياً لمساعدة المؤسسات على استمرار خدماتها وإنتاجها من دون ارتباك.

وأكد الظاهري أهمية الدليل، الذي أصدرته الهيئة باللغتين العربية والإنجليزية، في وضع قواعد إرشادية تساعد على وضع السياسات المطلوبة للوقوف على جاهزية المؤسسات في تقديم خدماتها ومنتجاتها، بحيث لا تؤثر على الحياة العامة في المجتمع، مشيراً إلى أن كثيراً من مؤسساتنا لديها خطط خاصة لضمان استمرارية الأعمال لديها في أوقات الأزمات، ويأتي هذا الدليل ليعزز من هذه الخطط ويوضح الإجراءات الوقائية الواجب تطبيقها للحد من انتشار فيروس كورونا، وتخفيف العبء عن المؤسسات.

وأشار إلى أن الدليل يوضح طرق مواجهة المخاطر الناتجة عند تفشي الأوبئة في المؤسسات، والتي تؤثر بشكل مباشر على ضمان استمرارية الأعمال واستقرار المجتمع. وتضمن الدليل مجموعة من الإجراءات الوقائية التي يمكن تطبيقها على مستوى المؤسسات لحماية ووقاية الأفراد والمجتمع من خطر تفشي الأوبئة في المؤسسات، منها تحديد الوظائف الحيوية التي تضمن استمرارية الأعمال، وتفعيل خطط استمرارية الأعمال في حالة فقدان الأفراد بسبب تفشي الوباء في مكان العمل، ومعرفة الإجراءات اللازم اتخاذها في حالة تفشي الأوبئة بين الموظفين، واستراتيجية العمل عن بعد وجاهزية البنى التحتية التقنية للمؤسسات للعمل عن بعد، وجاهزية الموظفين لاستخدام تقنية العمل عن بعد، وتوزيع الموظفين.

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المضادات الحيوية و«كورونا»

بشأن استخدام المضادات الحيوية لعلاج فيروس كورونا المستجد، أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والطوارئ، أن هذه المعلومة غير صحيحة، حيث إن المضادات الحيوية خاصة فقط لمحاربة البكتيريا وليس لديها أية فاعلية ضد الفيروس بشكل عام.

تحرّي الدقة

نصحت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أفراد المجتمع بضرورة تحري الدقة واتباع الإجراءات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة والهيئات الصحية في الدولة، وعدم تداول الشائعات أو أية معلومات لم تصدر عن الجهات المعنية الرسمية.