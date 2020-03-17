الامارات | الإمارات الأولى عالمياً في إجراء الفحوص المختبرية للكشف عن فيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات الأولى عالمياً في إجراء الفحوص المختبرية للكشف عن فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بأنه تم حتى اليوم الثلاثاء الموافق 17 مارس 2020، اجراء فحوصات مختبرية ل 127000 *حالة على المستوى الوطني للتأكد من سلامتهم وخلوهم من أعراض فيروس كورونا المستجد* وتؤكد هذه الاحصائيات الجهود الاستثنائية التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة في احتواء اثار الفيروس منذ ظهوره، حيث يتبين انه تم فحص 13،020 فردا من بين كل مليون نسمة، وهي النسبة التي تتفوق بها دولة الإمارات العربية المتحدة، التي يبلغ عدد سكانها 9.6 مليون نسمة، على أكثر دول العالم تأثرا بالمرض على مستوى حجم إجراء الفحوصات مقارنة بعدد السكان.

وتشير احصائيات وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن معدل الإصابة بالفيروس في الدولة يبلغ 0.8 من بين كل الف نسمة .

وتحرص السلطات الصحية في الدولة على تكثيف الجهود لضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية للسيطرة على وباء كورونا.