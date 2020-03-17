الامارات | شرطة رأس الخيمة تطلق خدمة التواصل المرئي عن بعد بين نزلاء المنشآت العقابية وذويهم

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة رأس الخيمة تطلق خدمة التواصل المرئي عن بعد بين نزلاء المنشآت العقابية وذويهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف قائد عام شرطة رأس الخيمة النقاب اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي عن إطلاق القيادة خدمة التواصل المرئي عن بعد بين نزلاء المنشآت العقابية وذويهم ، في مبادرة إنسانية مجانية لنزلائها تهدف إلى تعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية لتوفير بيئة صحية آمنة.

وصرح النعيمي أن المبادرة الريادية التي تم تنفيذها وتطويرها ذاتياً بالتنسيق بين إدارتي الخدمات الإلكترونية والمؤسسة العقابية والإصلاحية ، حيث يتقدم ذوو النزلاء بطلب إلكتروني لزيارة أقاربهم من النزلاء عبر تطبيق وزارة الداخلية ، ومن ثم يتم إرسال رسالة نصية إلى صاحب الطلب مزودة بالرابط الخاص بإجراء المكالمة المرئية وتوقيتها المحدد ، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.

وأوضح قائد عام شرطة رأس الخيمة أن هذه المبادرة ترمي كذلك إلى تسهيل مهمة التواصل بين النزلاء وذويهم وهي خدمة تكفلت بها قيادة شرطة رأس الخيمة ، انبثاقاً من استراتيجية ورؤية وزارة الداخلية التي أولت نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية جل اهتمامها ورعايتها.