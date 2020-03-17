«البرلمان العربي» يثمّن اختيار أعضاء «الإماراتي للطفل»

تم الإعلان عن قائمة مرشحي أعضاء البرلمان الإماراتي للطفل للسنتين المقبلتين والتي ضمت 40 مرشحا من جميع إمارات الدولة وذلك بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بـيوم الطفل الإماراتي الذي يوافق 15 من مارس سنويا.

يأتي ذلك تمهيدا للمشاركة في فعاليات الجلسة الرابعة المزمع انعقادها في إمارة الشارقة خلال يوليو المقبل.

وقال سعادة أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل إن الإعلان عن قائمة مرشحي أعضاء البرلمان الإماراتي للطفل يكشف عن حرص دولتنا على أن يأخذ الطفل مكانته المستحقة في جميع المجالات لاسيما حق المشاركة في الاختيار والتعبير عن الرأي والكثير من المجالات التي تقع ضمن هذا الحق مع احترام حقوقهم الأخرى المكفولة بالقوانين والالتزمات الوطنية الأخرى.

وأضاف أنه في الوقت الذي نثمن ونشيد فيه بكل الجهود المبذولة لاختيار أعضاء البرلمان الإماراتي للطفل فإننا على ثقة بأن الأعضاء الجدد سيكونون على مستوى كبير ومتميز من المسؤولية والوعي والقدرة على تمثيل بلادنا بما ينسجم مع التشريف الكبير الذي منحتهم إياه في مثل هذا المحفل المهم.

وتبلغ مدة العضوية لأعضاء البرلمان العربي للطفل سنتين ميلاديتين تنتهي ببلوغ الطفل الثامنة عشرة من عمره مع مراعاة أن يكون الطفل عضوا في البرلمان الوطني للطفل في دولته أو يتم اختياره من قبل الجهات الوطنية المعنية بالطفل في دولته أيضا في حال عدم وجود برلمان للطفل فيها.

ويعقد البرلمان العربي للطفل جلستين عاديتين بمقره الدائم في الشارقة الأولى في فبراير والثانية في يوليو ويناقش فيهما عادة الموضوعات التي تتعلق بحاضر ومستقبل الطفل العربي ويتخذ القرارات والتوصيات التي ترفع إلى الجامعة العربية لتعميمها على الأعضاء واعتماد ما يناسب واقع الطفل في القوانين المقبلة للدول العربية المنضوية تحت لواء الجامعة العربية.