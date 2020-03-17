"التربية" تطبق تجربة لتفعيل "التعليم عن بعد" غداً

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه استكمالاً لتجربة مبادرة "التعليم عن بعد" ولضمان فاعلية استخدام منصة التعلم الذكي لجميع الطلبة.. ستنفذ يوم غد الأربعاء في الفترة المسائية من الساعة 4.30 إلى 5.30 تجربة لتفعيل التعليم عن بعد لضمان جودة التطبيق للحلقات الأولى والثانية والثالثة.

وأكدت الوزارة، أن هذه الخطوة تهدف إلى تأهيل الطلبة وضمان فاعلية استخدام النظام بكل يسر وسهولة واستناداً إلى ذلك سيتم وضع خطة من قبل الإدارات المدرسية تتضمن إعداد برنامج تفاعلي بين المعلم والطالب لجميع الصفوف الدراسية ولجميع الطلبة.

وبينت أن الخطة تشمل أيضاً توزيع معلمي المدرسة على الصفوف الدراسية لتفعيل النظام والبرنامج لجميع الطلبة وتوجيه الرسائل التحفيزية لمشاركة الطلبة وأولياء أمورهم والمعلمين لتعزيز جودة تفعيل التجربة والمشاركة والوقوف على أهم التحديات ورصدها خلال فترة التجريب لضمان تجويدها عند التطبيق.

وتنفذ الوزارة خلال الأسبوع الجاري التدريب التخصصي "عن بعد" لنحو 25 ألفاً من الهيئتين التعليمية والإدارية ويستمر لمدة أسبوع وذلك قبل انطلاق التعليم عن بعد لجميع الطلبة يوم الأحد المقبل الموافق 22 مارس الجاري.