الامارات | 6 أشهر حبساً ودفع الدية لأم خليجية تسببت بوفاة 7 من أبنائها في حريق

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أشهر حبساً ودفع الدية لأم خليجية تسببت بوفاة 7 من أبنائها في حريق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حكمت محكمة استئناف الفجيرة، في جلستها صباح اليوم، في قضية أمّ خليجية، متهمة بالتسبّب في وفاة سبعة من أبنائها بالخطأ، والإهمال نتيجة حريق اندلع في منزلها قبل نحو عامين، والتي برأتها المحكمة الابتدائية، بالحبس ستة أشهر، ودفع الدية الشرعية عن أبنائها السبعة بمبلغ إجمالي قدره مليون و400 ألف درهم.

وطالبت النيابة، بجلستها السابقة، بإنزال أقصى عقوبة على الأم، بتهمة الإهمال الذي أدى إلى وفاة أبنائها السبعة. وقالت النيابة في مرافعتها إن «الضحايا السبعة، الذين تركتهم الأم يصارعون الموت حرقاً وخنقاً، نحن اليوم نخاطبكم باسم والدهم الذي توفي قبلهم، فلقد وقع الحادث المفجع نتيجة تهاون الأم بأرواح أولادها، ونتيجة إخلالها بما تفرضه عليها واجبات الأمومة».

وتابعت: «إننا نرى أن الأم من فئة الذين طاشت أحلامهم، ولا يرون في النور إلا ظلاماً، حينما تركت أبناءها في الساعة الـ10 مساء، لا هي رعتهم، ولا تركت أمر رعايتهم لغيرها، ما تسبب في وفاتهم بسبب الإهمال الذي أدى إلى قتلهم، وارتكبت المتهمة الجريمة محل القيد والوصف». وأكدت: «حينما فوضنا لكم هذه الجريمة لم نكن لنقول ظلماً أو نظلم أحداً، فليست هذه رسالتنا، بل ما سردناه له دليل وعليه برهان، مستدلاً بالحجج والإثباتات من خلال معاينة محل مسرح الواقعة، مدعوماً بأقوال الخادمة والمتهمة بمحضر الاستدلالات والتحقيقات».

وكان حريق اندلع في يناير عام 2018، بمنزل في منطقة رول ضدنا بإمارة الفجيرة، نتجت عنه وفاة سبعة أطفال، أربع بنات بينهن طفلتان توأمان، وثلاثة أولاد، راوحت أعمارهم بين خمسة أعوام و15 عاماً، نتيجة الاختناق بالدخان الناتج عن الحريق.