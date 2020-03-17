الامارات | رأس الخيمة: إيقاف نشاط دور السينما والأماكن الترفيهية بشكل مؤقت

شكرا لقرائتكم خبر عن رأس الخيمة: إيقاف نشاط دور السينما والأماكن الترفيهية بشكل مؤقت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجهت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة بوقف نشاط دور السينما والأماكن الترفيهية بشكل مؤقت اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس وحتى إشعار أخر.

ويأتي القرار تماشياً مع التدابير والإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) وذلك حرصاً على صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

وستقوم إدارة الرقابة بالدائرة بمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات والالتزام بها من قبل المنشآت المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين حيث سيتم تنفيذ حملات تفتيشية للتحقق من التقيد بها.