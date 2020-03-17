الامارات | "التربية" تنظم معسكراً للطلبة المواطنين لـ "التدريب عن بعد"

شكرا لقرائتكم خبر عن "التربية" تنظم معسكراً للطلبة المواطنين لـ "التدريب عن بعد" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم وزارة التربية والتعليم، معسكر الربيع للطلبة المواطنين، في المدارس الحكومية والخاص، بداية من يوم الأحد المقبل ولمدة أسبوع، وذلك بمبادرة "التدريب عن بعد"، من خلال منصات الوزارة التعليمية لأول مرة لتحاكي اتباع توجهات الدولة والإجراءات الاحترازية الموجة في تنظيم الفعاليات والأنشطة.

وفتحت الوزارة باب التسجيل، أخيراً، على ان يتم أغلاقه نهاية الأسبوع الجاري، واستهدفت الطلبة من الصف الأول حتى الثاني عشر، و تنوعت فئات المعسكر بين ست فئات وهم ( الروبوت و البرمجة و المهارات و التطوع التخصصي و كشافة المدرسة الإماراتية و التطوع الإعلامي).

وأفاد مدير إدارة تطوير المهارات بقطاع الرعاية الأنشطة بالوزارة المهندس خلفان المراشدة، بأن معسكر الربيع تم اطلاقة تحت شعار "نحو تعليم ابتكاري" وخصص للطلبة المواطنين في المدارس الحكومية والخاصة، وجاء بخاصية "عن بعد" لصقل خبرات الطلبة وتنمية قدراتهم وتأهلهم للتكيف مع متطلبات التوجهات نحو تطبيق "التعلم عن بعد" والتوجه نحو استخدام المنصات التعليمية المتطورة التي تعزز الفاعلية في تطبيق المشاريع والأعمال، وسيعمل هذا المخيم على تمكنهم من خوض منافسات على الصعيدين الوطني والعالمي.

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وأضاف ان فريق من الوزارة قام بعمل تجريب لهذا المعسكر لضمان سير العمل فيه، لافتا إلى ان العسكر سيخضع إلى تقييم للتجربة من خلال الطلبة لقياس تفاعليتهم من خلال توزيع استبانات في نهاية التدريب، بالإضافة إلى تصوير بعض الورش التدريبية حتى يتم تقيمها، فضلا عن وجود مشرفين يطلعون بشكل مستمر على عميات التدريب التي تنفذ للطلبة، ووفرت الوزارة نموذج تضمن عددا من الضوابط السلوكية العامة التي سيقوم ولي الامر بالتوقيع عليها قبيل انطلاق المعسكر ومنها التزام الطالب بالسلوكيات و اخري خاصة بضوابط خصوصية المنزل بشكل عام.

وذكر أن الوزارة تسعى إلى تطوير آليات تدريب الطلبة من خلال "التدريب عن بع" لإنشاء جيل متمكن من استخدام مهارات العصر، والوصول إلى مصادر المعرفة وتحليلها وتطبيقها في مواقف حياتية واقعية بصورة مبتكرة على نحو يمكنهم من تمثل قيم المسؤولية والتعامل مع الطرق المبتكرة التي تعزز أعمالهم.

وأكد أن المعسكر سينطلق الأسبوع المقبل وسيتمر لمدة أسبوع ولا يتعارض مع فترة "التعلم عن بعد" ولكنه سيعزز قدراتهم وإبداعاتهم في هذا المجال، وهدفت الوزارة من تنظيم هذا المعسكر بخاصية "البعد" إلى الخروج عن الإطار التقليدي وتعزيز مهارات العصر.

وتابع: إن المعسكرات التي تعكف الوزارة على تنفيذها تعتبر حركة تربوية مفتوحة للجميع وموجهة للفتية والشباب ولها مبادئها وطريقتها الخاصة التي تميزها عن الأنشطة الأخرى، كما أنها تعمل على رفع مهارات وقدرات الطلبة لتأهيلهم في المنافسات العليا