إغلاق 9 مقاهٍ في دبي خالفت تعليمات منع تقديم الشيشة

أغلقت اقتصادية دبي، وبالتعاون مع بلدية دبي 9 مقاهٍ ثبت عدم التزامها بالقرارات الوقائية الصادرة عن اقتصادية دبي بتاريخ 12 مارس، والمتمثلة في منع تقديم الشيشة لروادها، وذلك في إطار التدابير الاحترازية الهادفة إلى تحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة للمجتمع.

وفي وقت سابق، وجهت اقتصادية دبي جميع مقاهي الشيشة المرخصة في الإمارة بالامتناع عن تقديم الشيشة في مرافقها بشكل فوري، ولمدة أسبوعين. وتوجد المقاهي المخالفة التي تم إغلاقها في مرسى دبي والمرر والمدينة العالمية والمطينة، وجاء ذلك، ضمن الحملات التفتيشية المشتركة التي تقوم بها الدائرة مع بلدية دبي، للتأكد من التزام كافة المنافذ بالتعليمات الصادرة، ومنذ إصدار القرار يقوم مفتشو اقتصادية دبي وبلدية دبي بمسح كامل للسوق للتأكد من التزام الجميع.

وتوجه اقتصادية دبي كافة المحال التجارية بأهمية الالتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة من الحكومة، مع تأكيدها عدم التهاون في مخالفة أي منشأة لا تلتزم بالإجراءات الصادرة عن أي جهات تنظيمية، إضافة إلى أهمية التعاون التام من الجميع لتحقيق الأهداف المرجوة من التدابير التي وضعت لحماية العاملين في هذه المنشآت والمجتمع بشكل عام.

وتناشد اقتصادية دبي جمهور المستهلكين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات، من خلال الاتصال على الرقم/600545555/، أو عبر تطبيق «مستهلك دبي» على موقعها الإلكتروني.