الامارات | وقف 11 خدمة في إمارة أم القيوين كإجراء احترازي للوقاية من "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن وقف 11 خدمة في إمارة أم القيوين كإجراء احترازي للوقاية من "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين قراراً بوقف 11 خدمة في الإمارة كإجراء احترازي لضمان أعلى مستويات الوقاية من وباء "كورونا" وذلك في إطار جهود حكومة أم القيوين المتواصلة لضمان أعلى مستويات الحماية من الوباء للمحافظة على صحة المواطنين والمقيمين، فيما وجهت دائرة التنمية الاقتصادية في حكومة رأس الخيمة، بإغلاق صالات الأفراح مؤقتًا وإيقاف الفعاليات الجماهيرية حتى إشعار آخر، وقررت تنفيذ حملات تفتيشية للتحقق من التزام المقاهي.

وتفصيلا، نص قرار المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، على وقف الخدمات حتى إشعار آخر كإجراء احترازي في دور السينما والمتاحف والمناطق الأثرية والمخيمات الصحراوية والمخيمات الترفيهية ومراكز التدليك والمساج وصالات الألعاب الترفيهية والالكترونية وصالات الألعاب للأطفال وحمامات السباحة وصالات كمال الأجسام وأندية اللياقة البدنية وقاعات الأفراح والحدائق والمنتزهات والشواطئ العامة والنوادي الرياضية والثقافية مثل: النادي العربي والنادي المصري والنادي الهندي والنادي السوداني ونادي فلج المعلا، بالإضافة إلى المقاهي والمطاعم كافة باستثناء الطلبات الخارجية والتوصيل للمنازل.

وأوضح، أنه على دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين القيام بالتنبيه على جميع الشركات والمؤسسات الخاصة والمصانع المرخصة في الإمارة بتطبيق الحجر الصحي على جميع الموظفين المرخص لهم بإجازات وقيامهم بالسفر خارج الدولة قبل الشروع في مباشرة عملهم وكذلك من تظهر عليهم أعراض تنفسية من العمالة الموجودة خلال الوضع الراهن.

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ذكر أنه قرر إلزام الصالونات الرجالية والنسائية ومراكز العناية الصحية في الإمارة باتخاذ التدابير الوقائية من ارتداء قناع الوجه والقفازات أثناء فترة العمل مع تغيرهما بصفة دورية والاهتمام بتعقيم الصالون والأدوات وكراسي الحلاقة وكراسي الانتظار والأبواب مع وضع مطهر للأيدي عند مدخل المحل، على أن تقوم دائرة بلدية أم القيوين بالحملات التفتيشية للتأكد من قيام المنشآت باتخاذ إجراءات التعقيم الضرورية لمنشآتهم وفقاً لتعليمات الدائرة مع التأكيد على قيام المطاعم بتعقيم وسائل النقل الخاصة بها.

في المقابل اتخذت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة إجراءات احترازية لمواجهة فيروس "كورونا للحفاظ على سلامة الموظفين والمتعاملين ومراعاة شروط الأمن والسلامة، حيث وجهت بإغلاق صالات الأفراح مؤقتًا وإيقاف الفعاليات الجماهيرية في حتى إشعار آخر، على أن يتم تنفيذ حملات تفتيشية للتحقق من الالتزام المقاهي، كما دعن الدائرة كافة المنشآت التجارية بالإمارة التزام بمستلزمات النظافة والسلامة بصورة يومية، حفاظاً على سلامة المستهلكين.

وأوضحت الدائرة أنها وجهت بتخفيض عمل الموظفين في الدائرة وتحويلهم إلى العمل "عن بعد" بنسبة 25% في مختلف المجالات على أن يتم رفع النسبة تدريجيا لتصل إلى 50% حسب تطورات المستجدات الصحية، لفئات معينة من الموظفين من بينهم الحوامل والأمهات الذين يتلقى أطفالهم التعليم "عن بعد" وأصحاب الامراض المزمنة وممن يعاني من ضعف المناعة، والعاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشارت إلى أن فريق الطوارئ والإسعافات الأولية في الدائرة قام بعدد من الإجراءات الوقائية لتوعية الموظفين بكيفية الوقاية من فيروس "كورونا"، بالإضافة لإجراء فحوصات طبية للتأكد من سلامة المتعاملين والموظفين، كما تم تعقيم المكاتب والأسطح وأدوات العمل من أجهزة ومعدات مختلفة وأماكن استقبال المتعاملين والمرافق الأخرى، إضافة إلى تقليص دخول المرافقين مع المتعاملين الذين ليس لديهم أي صلة بطلبات المتعاملين.