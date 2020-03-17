الامارات | دهس آسيوي انحرف جسده بشكل مفاجئ أمام سيارة في شارع الميدان

شكرا لقرائتكم خبر عن دهس آسيوي انحرف جسده بشكل مفاجئ أمام سيارة في شارع الميدان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي شخص دهسا في حادث مروري على شارع الميدان في الاتجاه المؤدي إلى جسر الصفا، مساء أول من أمس، بحسب مصدر مروري في شرطة دبي.

وأفاد المصدر أن آسيوياً كان يمشي بمحاذاة الرصيف حين تعرض للدهس من سيارة رباعية الدفع طراز نيسان باترول، نظراً لانحراف جسده بشكل مفاجئ عن الرصيف، ودخول جزء منه إلى حرم الطريق، ما تسبب في صدمه دون قصد من سائق السيارة المتسببة في الحادث، وأسفر ذلك عن وفاته مباشرة في مكان الحادث.

وقال المصدر إن بلاغاً ورد إلى غرفة القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، في الساعة التاسعة مساء الاثنين، وانتقلت دورية مرورية تابعة لمركز شرطة بر دبي وعثر على جثة الشخص الذي لم يحدد عمره في موقع الحادث.