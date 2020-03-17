200 جهاز حاسب آلي لطلبة المدارس الحكومية بدبي

دبي (الاتحاد)

أعلنت «مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر» عن تعاون جديد مع «منطقة دبي التعليمية» بتخصيصها 300 ألف درهم لتوفير 200 جهاز حاسب آلي يتم منحها لعدد من طلبة مدارس دبي الحكومية التابعة للمنطقة.

وتأتي هذه الخطوة دعماً لمبادرة «التعلم عن بعد» التي فعّلتها وزارة التربية والتعليم منذ أيام عبر بوابة التعلم الذكي بهدف ضمان استفادة الطلاب من كافة الدروس والبرامج المتوفرة من خلال أجهزة الحاسوب في منازلهم، في مختلف الظروف.

وقال علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر: «تحرص مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر على دعم التعليم في العديد من برامجها ومبادراتها، وهي تخصص مصرفاً وقفياً متكاملاً للتعليم، وفي هذا السياق يأتي دعمها مبادرة «التعلم عن بعد» التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم مؤخراً انطلاقاً من حرص المؤسسة على تنمية المجتمع والمساهمة في تمكين فئاته وخاصة الأطفال والنشء بالمساهمة في ضمان بيئة تعليمية آمنة ومستدامة للتحصيل العلمي والمعرفي في مختلف الظروف».

وأضاف: «سيتم تخصيص الأجهزة لعدد من الطلاب والطالبات من خلال مصرف التعليم التابع لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر تسهيلاً لاستمرار العملية التعليمية بسلاسة ودون أي عقبات».