اليوم.. «العمل عن بعد» بحكومة دبي

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لحكومة دبي، تفعيل نظام العمل عن بعد، اعتباراً من اليوم، وحتى إشعار آخر، على أن يتم بعدها تقييم التجربة للتأكد من جاهزية الجهات الحكومية للتعاطي مع كافة السيناريوهات المحتملة. ويأتي هذا القرار، عملاً بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، ودعما للجهود الحثيثة والإجراءات الاحترازية المتخذة لضمان أعلى مستويات الصحة والسلامة لجميع موظفي حكومة دبي.

وأصدر معالي عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لحكومة دبي، تعميماً إلى الجهات الحكومية المحلية في دبي، يحدد المعايير اللازمة للأخذ بها عند التطبيق تتضمن 11 معياراً رئيسياً، وتصنيف خدمات وعمليات الجهات الحكومية إلى 3 فئات وفق أهميتها أثناء الأزمات والكوارث، والأخذ بعين الاعتبار تأثير انقطاع الخدمة لمدة يوم، أسبوع، شهر أو أكثر على النتائج والمخرجات النهائية، مشيراً إلى أن الفئة الأولى من الخدمة تتعلق بالخدمات الأساسية وتعتبر عصب الحياة في الإمارة ويجب استمرارها في جميع الحالات، مثل خدمات الرعاية الصحية والخدمات الأمنية. أما النوع الثاني، فهو خدمات «داعمة» يمكن تقديمها خلال أوقات متفرقة وطرق مختلفة (إلكترونيا أو مواقع مختلفة)، مثل خدمات شهادات عدم الممانعة وخدمات تصاريح البناء، فيما يختص النوع الثالث من تصنيف الخدمات بالخدمات التي يمكن الاستغناء عنها مؤقتاً وذات تأثير محدود على المتعامل أو الحكومة، مثل خدمات الفعاليات وخدمات الحدائق والمرافق العامة.

ولفت التعميم، إلى تضمين الخدمات المقدمة مباشرة من الجهات الحكومية، وتلك التي تم تعهيدها للقطاع الخاص، ثم معيار تقييم مدى توفر المتطلبات الأساسية للعمل عن بعد، على سبيل المثال، الأجهزة المحمولة، صلاحية الدخول للشبكة الخاصة الافتراضية، وأنظمة مراكز الاتصال لتحويل المكالمات والدعم عن بعد، أنظمة الاتصال المرئي والسمعي.

وأشار إلى معيار التطبيق على مدار الأسبوع (أيام متفرقة أو متواصلة)، بحيث لا تقل نسبة من يتم شملهم في التجربة عن 30% إلى 50% من إجمالي العاملين غير الميدانيين، وذلك خلال الأسبوع الأول، على أن ترفع النسبة بعدها للحد الأقصى خلال الأسبوع الثاني وفق تقدير المدير، ومراعاة خصوصية الجهة الحكومية.

وشدد التعميم، على إعطاء أولوية للحوامل وكبار السن وأصحاب الهمم والعاملين الذين يعانون من أمراض مزمنة مرتبطة بالجهات التنفسي أو تلك التي تسبب نقصاً في المناعة، مشيرة إلى ضرورة ضمان أن يشمل العاملين من مختلف التخصصات والدرجات الوظيفية في التجربة.