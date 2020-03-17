«التربية» تنفي صحة جداول امتحانات نهاية العام للتعليم المستمر

دينا جوني (دبي)

نفت وزارة التربية والتعليم صحة جداول امتحانات نهاية العام الدراسي للتعليم المستمر المتكامل التي تم تداولها أمس، والتي دفعت مستخدمي «التواصل الاجتماعي» إلى الاعتقاد بأن نهاية العام الدراسي الحالي ستكون في أبريل المقبل.

وأكدت أن «التعليم عن بُعد» لا يتضمن أية اختبارات إلكترونية داخل المراكز، فيما لم تصدر عن الوزارة حتى الآن أي جداول تخص اختبارات طلبة التعليم المستمر أو النظاميين حتى الآن.ودعت الوزارة الجميع إلى تحري صحة المعلومات التي تخص العملية التعليمية قبل التعاطي معها وتداولها، واستقاء المعلومات الصحيحة من القنوات الرسمية والمعتمدة.وكانت الجداول المتداولة خاصة بطلبة التعليم المستمر المتكامل من الصف السابع إلى الصف الثاني عشر «مسار دراسة منزلية»، ومن الصف الثامن حتى الصف الثاني عشر «مسار دراسة أكاديمية»، والسنتين الأولى والثانية التأسيسيتين لمسار محو الأمية، والسنتين الثالثة والرابعة التكميليتين لمسار محو الأمية.

إلى ذلك، أطلقت الوزارة معسكر الربيع 2020 عن بعد لطلبة المدارس الحكومية والخاصة من خلال منصات الوزارة التعليمية، التزاماً منها باتباع توجهات الدولة والإجراءات الاحترازية في تنظيم الفعاليات والأنشطة. وينطلق المعسكر الأسبوع المقبل ويستمر لمدة أسبوع وهو لا يتعارض مع فترة «التعلم عن بعد» ولكنه سيعزز من قدراتهم وإبداعاتهم في هذا المجال.

ولفتت إلى أن الفرصة الأخيرة للطلبة للتسجيل في مخيم الربيع عن بعد ستكون بنهاية الأسبوع الجاري، وهي تستهدف طلبة الصفوف من الأول حتى الثاني عشر للمشاركة في إحدى الفئات الست وهي الروبوت والبرمجة والمهارات والتطوع التخصصي وكشافة المدرسة الإماراتية والتطوع الإعلامي.

وأفاد المهندس خلفان المراشدة مدير إدارة تطوير المهارات بقطاع الرعاية الأنشطة بالوزارة، بأن معسكر الربيع تمّ إطلاقة تحت شعار «نحو تعليم ابتكاري». وهو مخصص للطلبة المواطنين في المدارس الحكومية والخاصة، وجاء بخاصية «عن بعد» لصقل خبرات الطلبة وتنمية قدراتهم وتأهيلهم للتكيّف مع متطلبات تطبيق «التعلم عن بعد» والتوجه نحو استخدام المنصات التعليمية المتطورة التي تعزز الفاعلية في تطبيق المشاريع والأعمال. ولفت إلى أن المخيم سيساهم كذلك في تمكينهم من خوض منافسات على الصعيدين الوطني والعالمي.

وأضاف أن المعسكر عن بعد قد خضع لفترة تجريبية من خلال فريق من الوزارة لضمان سير العمل فيه. وسيتم تقييم التجربة كاملة من خلال استبيانات إلكترونية تستهدف الطلبة لقياس مدى تفاعلهم ورصد ملاحظاتهم في نهاية التدريب. وسيعمل مشرفو المخيم على الاطلاع بشكل مستمر على عمليات التدريب التي تنفذ للطلبة. كما حددت الوزارة الضوابط السلوكية العامة التي سيقوم ولي الأمر بالتوقيع عليها قبيل انطلاق المعسكر ومنها التزام الطالب بالسلوكيات وأخرى خاصة بضوابط خصوصية المنزل بشكل عام.

من جهة ثانية، جهزت وزارة التربية والتعليم مركزي عمليات متطورين في أبوظبي وعجمان تحقيقاً لأفضل أداء ومتابعة سير عمليات «التعلم عن بعد» و«التدريب التخصصي عن بعد». وزُوِّد المركزان بأحدث الأنظمة والشاشات لتمكين قطاع العمليات المدرسية من إدارة عملية التدريب وضمان سلاسة موارد تكنولوجيا المعلومات لضمان التواصل بين المدرب والمعلمين والطاقم الإداري.