حميد النعيمي يصدر مرسوماً بشأن «حكومة عجمان الرقمية»

عجمان (وام) أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أمس مرسوماً أميرياً بشأن استبدال مسمى حكومة عجمان الرقمية.

ونص المرسوم - رقم/‏‏ 5/‏‏ لسنة 2020 - على أن يستبدل مسمى «حكومة عجمان الرقمية» ومسمي «الإدارة المركزية لحكومة عجمان الرقمية» ليصبح «دائرة عجمان الرقمية» وذلك أينما ورد في المرسوم الأميري رقم/‏‏9/‏‏ لسنة 2017 أو في أي تشريع آخر ولا يترتب على استبدال المسمى أي مساس بالحقوق والالتزامات، ويستبدل نص المادتين/‏ 3/‏ و/‏ 8/‏ من المرسوم الأميري رقم/‏ 9/‏ لسنة 2017 بالنصين التاليين.

وبموجب أحكام هذا المرسوم واعتبارا من تاريخ نفاذه يعاد تنظيم حكومة عجمان الإلكترونية لتكون دائرة حكومية تسمى «دائرة عجمان الرقمية» ويشار إليها اختصاراً باسم «عجمان الرقمية» وتلحق برئيس المجلس التنفيذي.

كما نص المرسوم على أن يكون للدائرة هيكل تنظيمي يعده المدير العام بالتنسيق مع الجهات الحكومية ويعتمد وفقاً لأحكام التشريعات المحلية السارية في الإمارة، ويلغى أي نص أو حكم في أي تشريع آخر يتعارض أو يخالف أحكام هذا المرسوم.. ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

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