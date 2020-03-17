نهيان بن مبارك: شكراً محمد بن زايد لدعمه «صندوق الوطن»

أبوظبي (وام) ترأس معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس إدارة «صندوق الوطن» الاجتماع الأول للدورة الثانية للمجلس الذي عقد في قصره بأبوظبي.

ورفع أعضاء المجلس - في بداية الاجتماع - أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على دعمه المتواصل لصندوق الوطن واهتمام ورعاية سموه الدائمة لتوفير أسباب الحياة الكريمة لأبناء وبنات الإمارات، واستثمار الموارد البشرية والمادية للارتقاء بمسيرة التنمية الشاملة إلى أعلى مراتب التقدم والرقي. حضر الاجتماع أعضاء المجلس كل من معالي الدكتور خليل محمد شريف فولاذي الخوري، والدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري وطلال شفيق عبدالله الذيابي وهادي محمد طاهر بدري، وسعيد سلطان راشد الظاهري. وثمن معالي الشيخ نهيان بن مبارك ثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مجلس إدارة صندوق الوطن، والتي تعكس إيمان سموه الكامل بقيم العطاء والعمل الخيري.

وأكد معاليه أن صندوق الوطن يعد مثالاً للعمل الوطني الهادف، وذلك من خلال مساهمات رجال الأعمال في الصندوق منذ تأسيسه، باعتبارهم جزءاً رئيسياً وشركاء أساسيين في نمو مسيرة التنمية.

واعتمد مجلس إدارة «صندوق الوطن» خلال الاجتماع تشكيل اللجان التابعة لمجلس الإدارة والتي ستقوم بمتابعة الأهداف العامة وبرنامج عمل الصندوق للمرحلة المقبلة، بالإضافة إلى تطوير الخطة الاستراتيجية التفصيلية للأعوام المقبلة.

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