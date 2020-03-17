مواطنون ومقيمون: الإعفاء من التعرفة المرورية يخفض تكلفة المعيشة

هالة الخياط (أبوظبي)

رحب مواطنون ومقيمون بقرارات المجلس التنفيذي الصادرة، أمس، بشأن إعفاء المركبات من رسوم بوابات التعرفة المرورية حتى نهاية العام، معتبرين أنها تصب في مصلحة الجمهور العام، وتخفف عنهم الأعباء المالية، وخفض تكلفة المعيشة لسكان إمارة أبوظبي. وثمنوا توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين وتحقيق الاستقرار الأسري، ومتابعة شؤون سكان الإمارة. وأكد مصطفى محمود «مقيم»، أهمية القرار، خاصة لسكان البر الرئيسي والمدن التي تقع خارج جزيرة أبوظبي، حيث إن القرار يمس جانباً مهماً في السلوكيات اليومية للناس، ويخفف من الأعباء المالية عنهم.

وقال: «إن القرار يؤكد حرص القيادة الرشيدة على تخفيف الضغوط المالية من على كاهل المواطنين والمقيمين، وتوفير سبل العيش الكريم لهم». وأشار إلى أن توقيت إعلان مبادرات المجلس التنفيذي يثلج الصدر ويخفف عن الناس الضغوط المالية والنفسية نتيجة للأخبار اليومية المتناقلة عن فيروس كورونا.

ومن جانبه، أكد أحمد صالح، (موظف في شركة بمنطقة المصفح)، أن القرار ذو أثر إيجابي على كافة مستخدمي الطرق التي تقع عليها البوابات، ويخفف عنهم تكاليف الحياة اليومية.

أما رضوان أحمد العمور (مقيم)، وهو ممن يضطر يومياً لعبور البوابات لأكثر من أربع مرات نظراً لأن طبيعة عمله بين جزيرة أبوظبي ومنطقة المصفح، فقد أشار إلى أن قرار إعفاء المركبات من رسوم بوابات التعرفة سيساعده في الالتزام بمواعيد عمله بشكل أكثر دقة، لاسيما أنه كان يضطر أحياناً لتأخير مواعيد عمله لحين انتهاء أوقات الذروة التي تحسب فيها التعرفة والتي كانت حددتها دائرة البلديات والنقل من الساعة 7:00-9:00 صباحاً، ومن 5:00-7:00 مساء من السبت إلى الخميس، وبواقع 4 دراهم للعبور الواحد.

وثمنت شيخة الكتبي «مواطنة» التي تقطن في مدينة خليفة وعملها داخل جزيرة أبوظبي قرار الإعفاء، مشيرة إلى أنه يؤكد مراعاة المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لظروف الناس، وحرصهم على توفير سبل الحياة الكريمة لهم.

وأكد المواطن أحمد الحوسني «مواطن» الذي يسكن في مدينة محمد بن زايد، أهمية قرار الإعفاء من رسوم التعرفة المرورية حتى نهاية العام لما له من انعكاس إيجابي على المواطنين، لاسيما أن نسبة كبيرة منهم تقطن خارج جزيرة أبوظبي، مشيراً إلى أن المواطن في أبوظبي اعتاد دوماً المبادرات التي تصدرها حكومة أبوظبي وتراعي من خلالها تأمين حياة كريمة للمواطنين وذات بعد اجتماعي يحقق الاستقرار للمواطن.