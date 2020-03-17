خبراء لـ«الاتحاد»: آثار إيجابية مباشرة لحزمة «غداً 21»

بسام عبد السميع (أبوظبي)

وصف خبراء ومختصون، حزمة المبادرات الجديدة التي أطلقها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أمس، بالقرارات الجريئة في التعامل مع تداعيات فيروس كورونا على الأسواق، وأنها توفر مزيداً من الثقة والتحفيز لاستمرار الأنشطة الاقتصادية والتجارية المدعومة، وستنعكس نتائجها بصورة فورية على النشاط الاقتصادي، بعد انجلاء تداعيات وتأثيرات الإجراءات الاحترازية للتعامل مع فيروس «كورونا».

وقال أحمد الدرمكي الخبير الاقتصادي: «تشكل هذه المبادرات متابعة حثيثة من القيادة الرشيدة للوضع الاقتصادي الراهن، حيث ستسهم حزمة المبادرات الجديدة في توحيد توجه الجهات الخاصة بالاستثمارات لخلق مناخ جاذب، من خلال وضع التوصيات المناسبة».

كما ستعزز المبادرات، فرص الاستماع إلى آراء رجال الأعمال والمستثمرين والشركات للتغلب على معوقات الاستثمار لإنجاح المشاريع الاستثمارية وآلية الترويج لها، وبالتالي زيادة معدلات النمو الاقتصادي الاستثماري، فضلاً عن المساهمة في توليد الأفكار الاستثمارية، وحل المشاكل المرتبطة بها.

بدوره، قال الدكتور عبدالحميد رضوان الخبير الاقتصادي: «تعد الحزمة الجديدة من مبادرات غداً 21، دعماً مباشراً لأهم الأنشطة الاقتصادية المتأثرة بتداعيات الإجراءات الاحترازية، للتعامل مع انتشار كورونا حول العالم»، مشيراً إلى أن كفاءة الأجهزة التنفيذية المختصة بتنفيذ المبادرات، يضاعف النتائج الإيجابية لمحفزات أبوظبي الاقتصادية.

وأوضح رضوان أن المحفزات تعزز الإنفاق الحكومي، ما يسهم في توفير السيولة للقطاع الخاص، نتيجة تقليل الأموال المتحصل عليها.

وقال رضا مسلم الشريك والمدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية: «تشكل هذه المبادرات مستوى عالياً من المقاومة للظروف الحالية، وداعماً رئيسياً لتحفيز القطاع الخاص على الاستمرار مع مزيد من الثقة»، متوقعاً انعكاس نتائج هذه المبادرات على النشاط الاقتصادي لأبوظبي الدولة بصورة مباشرة وسريعة، عقب انجلاء الظروف الحالية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا حول العالم.