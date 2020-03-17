«كتاب في صفحة» لتفعيل القراءة

أبوظبي ( الاتحاد) استفاد أكثر من ألفي منتسب في قطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي، من مبادرة «كتاب في صفحة»، التي نفذتها إدارة الشرطة المجتمعية في قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي، تزامناً مع شهر القراءة بهدف تفعيل عادة القراءة اليومية.‏

وأكد العقيد الدكتور حمود سعيد العفاري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية، حرص شرطة أبوظبي على تعميق مسؤوليتها المجتمعية تجاه أفراد المجتمع الإماراتي بكافة أطيافه، والإسهام في رفع مستوى وعيهم وثقافتهم العامة، بما ينعكس إيجاباً على سلوكياتهم واتجاهاتهم الفكرية.

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