مصادرة 1052 جهازاً لـ«أصوات الطيور» المحظورة بالشارقة

الشارقة ( الاتحاد) ضبطت فرق هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة 1052 جهاز إصدار أصوات الطيور المحظور استخدامه، خلال العام الماضي، حيث تمت مصادرتها بالكامل، كما ضبطت الفرق المختصة 379 حيواناً مفترساً وخطراً ومحظوراً، في حين بلغت عمليات تجريف التربة في المناطق البرية من دون التنسيق مع الهيئة 37 حالة، نجحت في ضبطها ورصدها. وقالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية: «تنفذ فرق الهيئة مختلف عمليات التفتيش والرقابة اليومية والمتابعة الدورية، للتأكد من تطبيق قرارات المجلس التنفيذي الصادرة بشأن منع استخدام أجهزة إصدار أصوات الطيور البرية.

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