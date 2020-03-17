3 آسيوييــن يعتدون على صاحب ورشة

أحمد مرسي (الشارقة)

تحقق القيادة العامة لشرطة الشارقة في واقعة اعتداء على شخص آسيوي، يبلغ من العمر 57 عاماً، صاحب ورشة لتصنيع الذهب، متهم فيها 3 أشخاص كانوا يعملون لديه، وقيامهم بسرقة 4 كيلو جرامات والهروب خارج الدولة.

وتلقت غرفة العمليات في القيادة بلاغاً بالواقعة التي حدثت منذ يومين، بعد أن ورد اتصال من ابن الشخص 23 عاماً، في وقت الظهيرة، يبلغ فيه بتغيب والده عن المنزل، وأنه يخشى أن يكون قد تعرض لأي مكروه. وبعد البحث والتحري، تم العثور على والده ملقى على الأرض داخل الورشة التي يعمل بها، وقد تعرض لإصابات عدة، منها إصابة بالغة في الرأس، وعليه تم نقله للمستشفى وما زال تحت الرعاية في غرفة العناية المركزة.

ومن خلال البحث والتحري من قبل الجهات المعنية، تبين أن العمال الثلاثة، من جنسيات آسيوية، يعملون لدى صاحب الورشة، منذ أشهر، وأنه في يوم الواقعة، قاموا بفتح الورشة ظهراً ونفذوا جريمتهم بضربه بآلة حادة على الرأس سقط على إثرها مغشياً عليه، وأحدثوا فيه إصابات أخرى نتيجة لمحاولة خنقه في الرقبة، وتركوه مُلقى على الأرض وسط دمائه، ومن ثم حصلوا على نحو 4 كيلو جرامات من الذهب، وتوجهوا فوراً للمطار، حيث غادروا البلاد خلال ساعتين من تنفيذ جريمتهم.

وأكد الفريق الطبي المعني بمتابعة الحالة، أن الشخص قدم للمستشفى في حالة إعياء كبيرة، بعد أن فقد كمية كبيرة من الدماء خلال أكثر من 12 ساعة.