معاملات «أصحاب الهمم» المرورية بمركباتهم

هدى الطنيجي (رأس الخيمة )

أطلق مركز خدمات المرور والترخيص في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة مبادرة جديدة خاصة بفئة أصحاب الهمم والمتمثلة في تقديمهم طلب تخليص المعاملات عن طريق أجهزة متاحة لهم داخل مواقف السيارات دون الحاجة إلى النزول.

وقال العميد الدكتور محمد الحميدي المدير العام للعمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة: إن مركز خدمات المرور والترخيص يحرص على تقديم أفضل أنواع الخدمات إلى الجمهور المتعامل بكافة شرائحه، وذلك لتحقيق تطلعات المستخدمين والاختصار من الجهد والوقت وتحقيق الرضى التام.

وذكر أن المركز حرص على تحقيق رضا المتعاملين بين كافة الشرائح بما فيهم أصحاب الهمم عبر تخصيص مبادرة تعني بهم والمتمثلة في مواقف أصحاب الهمم التي تتضمن دخول السيارة الخاصة بهم إلى مواقف المركز، ومن ثم اصطفافها في الموقف الذي تم تحديده بعلامات توضح تخصيصه لهذه الفئة من أفراد المجتمع، ثم استخدام الجهاز المتواجد بالموقف واتباع الخطوات المسجلة ضمن النظام المعتمد للحصول على الخدمة المطلوبة. وأضاف: يجب على العميل من هذه الفئة الضغط على الأزرار الموضحة على الشاشة المخصصة عبر الجهاز والتحدث مع أحد الموظفين المعنيين في تقديم الخدمة عن طريق الصوت والصورة، ومن ثم طلب المعاملة المعنية من موظف الاستقبال لتتم بعدها الاستجابة الفورية من قبل الموظف المختص الذي يتجه إلى الموقف ويستلم المستندات المطلوبة ليتمكن من إنجاز المعاملة وتسليها للمتعامل. ولفت إلى أنه بعد تخليص إجراءات المتعامل يقوم الموظف التوجه وتسليم المعاملة المنجزة للمتعامل وهو بداخل سيارته دون عناء قيامه بالدخول إلى مقر المركز.

خدمة السعادة

ذكر العميد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، أن الخدمة تتضمن توفير سبل وطرق أخرى لإسعاد هذه الفئة من أفراد المجتمع على سبيل المثال قد يفضل البعض منهم الدخول إلى المركز لإنجاز المعاملة بنفسه، حيث يتم طلب ذلك بعد حضور الموظف ليتم نقل المتعامل إلى المقر والقسم المعني أو الإدارة المعنية في تخليص المعاملة وبعد الانتهاء من إنجازها يتم إعادة إرجاعه إلى سيارته.