مؤسسات التعليم حصن منيع ضد الفكر المتطرف

أبوظبي (الاتحاد)

أكد مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» في آخر دراسة نشرها تحت عنوان «المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية لمؤسسات التعليم في مواجهة التطرف والإرهاب: دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً»، أهمية الموقع المحوري لمؤسسات التعليم في الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الإمارات في مواجهة التطرف والإرهاب، ليس فقط لأنها تقوم بدور رئيس في تحصين الطلاب ضد الفكر المتطرف، وإنما أيضاً لأنها تتعاون مع باقي مؤسسات المجتمع، والأسرة، والإعلام، والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

وتتألف الدراسة، التي أعدها الدكتور محمد عبدالله العلي الباحث والكاتب الإماراتي المتخصص في القضايا السياسية والاستراتيجية الإقليمية والدولية ومدير عام مركز تريندز، من عدة محاور تناول أولها مفهوم المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية وأثرها في مكافحة التطرف والإرهاب، إذ أن تنامي المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية في أي مجتمع من شأنه تعزيز الجهود الحكومية في مواجهة التطرف والإرهاب، لأنها تعني ارتفاع مستوى الوعي بين أفراده وتزايد الإدراك لدى مؤسساته بخطورة هذه الظاهرة من ناحية، وضرورة العمل على مواجهتها من خلال استراتيجية شاملة ومتكاملة من ناحية ثانية.

أما المحور الثاني، فيشير إلى العوامل التي تجعل من المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية أهم المرتكزات في مواجهة التطرف والإرهاب، ويتناول بوجه خاص طبيعة الدور الذي يمكن أن تقوم به مؤسسات التعليم في هذا الشأن، باعتبارها أحد أهم الأطراف الفاعلة في تحصين الطلاب في مختلف المراحل التعليمية من الفكر المتطرف.

ويركز المحور الثالث على دولة الإمارات، باعتبارها نموذجاً لتنامي المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية في ما يتعلق بمواجهة التطرف والإرهاب، حيث يتزايد الوعي المجتمعي بخطورة ظاهرة التطرف والإرهاب، فضلاً عن التعاون بين مؤسسات المجتمع، في مواجهة هذه الظاهرة، فعلى سبيل المثال، فإن «مسودة مذكرة أبوظبي حول الممارسات الجيدة للتعليم ومكافحة التطرف العنيف» هي نتاج تعاون بين مؤسسات التعليم وبين مركز هداية لمكافحة التطرف العنيف والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.

ويبرز المحور الرابع من الدراسة المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات التعليم في الإمارات في مواجهة التطرف والإرهاب، من خلال الإشارة إلى أهم المبادرات في هذا الشأن، وفي مقدمتها مبادرة مادة «التربية الأخلاقية» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عام 2016، والتي تستهدف مواجهة التطرف الفكري والانحراف الأخلاقي، والتركيز على بناء شخصية الشباب الإماراتي.

أما المحور الخامس والأخير من الدراسة، فيتناول رؤية النخب الإماراتية لطبيعة الدور الذي تقوم به مؤسسات التعليم في مواجهة التطرف والإرهاب، والتي تذهب إلى أن المناهج الدراسية التي تطبقها وزارة التربية والتعليم تواكب جهود الإمارات في مواجهة التطرف والإرهاب.

وتخلص الدراسة إلى أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات التعليم في مواجهة التطرف والإرهاب، خاصة أنها تعمل على تحصين الطلاب من الفكر المتطرف وترسيخ منظومة القيم الإيجابية والأخلاقية التي تجعل منهم شخصيات مسؤولة في مجتمعهم، من الصعب التأثير عليهم من جانب قوى التطرف والإرهاب.